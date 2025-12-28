‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ चित्रपट निराशाजनक, विस्कळित कथेमुळे प्रेमाची जादू हरवली

रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट हे हिंदी चित्रपटसृष्टीचे एक वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. या जॉनरचे चित्रपट कित्येक आलेले आहेत आणि त्यातील काही चित्रपटांचे रसिकांनी चांगले स्वागत केले आहे. विशेष बाब म्हणजे, अशा प्रकारचे चित्रपट बनविण्यात धर्मा प्रॉडक्शनचा मोठा हातखंडा राहिलेला आहे. त्यांनी अशा जॉनरचे काही चित्रपट यशस्वी दिलेले आहेत; परंतु आता त्याच बॅनरचा प्रदर्शित झालेला ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ हा चित्रपट सपशेल निराशा करणारा आहे. .कमजोर कथा तसेच विस्कळित पटकथा आणि टिपिकल संवाद यामुळे हा चित्रपट आपली म्हणावी तशी जादू निर्माण करू शकलेला नाही. नातेसंबंध आणि समंजसपणा किती महत्त्वाचा आहे, हे या कथेतून सांगण्यात आले आहे. या चित्रपटाची कथा रेहान मेहरा (कार्तिक आर्यन) आणि रुमी (अनन्या पांडे) यांच्याभोवती फिरणारी आहे. रेहान हा मस्तमौला आणि स्वच्छंदी स्वभावाचा तरुण असतो. तो मूळचा भारतीय असला तरी आता तो अमेरिकेत त्याची आई पिंकी (नीना गुप्ता) सोबत राहत असतो. त्यांची वेडिंग इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी असते. रुमी ही एक संवेदनशील लेखिका असते. तिचा दृष्टिकोन परिपक्व आणि व्यावहारिक असतो. तिचे वडील कर्नल अमरवर्धन सिंग (जॅकी श्रॉफ) असतात. रुमी तसेच तिचे वडील आणि तिची एक बहीण असे हे कुटुंब आग्रा येथे राहत असते. रेहान आणि रुमी यांची पहिली भेट क्रोएशियामध्ये होते. .सुरुवातीला त्यांच्यामध्ये विविध गमतीजमती घडतात आणि त्यातूनच त्यांच्यामध्ये हळूहळू मैत्रीचे बंध फुलतात. त्यानंतर त्यांच्यामध्ये प्रेमाचे धागे विणले जातात; परंतु जेव्हा रेहान रुमीसमोर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवतो तेव्हा या कथेला वेगळे वळण मिळते. मग काही कठोर निर्णय घेतले जातात. मग त्यांच्या प्रेमाचे नेमके काय होते... कठोर निर्णय कोण आणि कशासाठी घेतो... वगैरे प्रश्नांची उत्तरे हा चित्रपट पाहिल्यानंतरच मिळतील. दिग्दर्शक समीर विद्धांसने ‘आनंदीगोपाळ’, ‘धुरळा’ वगैरे चांगले आणि यशस्वी चित्रपट मराठीमध्ये दिलेले आहेत. .हिंदीमध्येही त्याने ‘सत्यप्रेम की कथा’ हा रोमँटिक जॉनरचा चित्रपट केला होता. त्याच्या या चित्रपटामध्ये कार्तिक आर्यन आणि कियारा अडवानी मुख्य भूमिकेमध्ये होते. या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळालेला होता; परंतु आता त्याच्या आलेल्या ‘तू मेरी मैं तेरा...’ या चित्रपटाची भट्टी म्हणावी तशी जमलेली नाही. मुळात या कथेमध्ये फारसे नावीन्य आहे, असे म्हणता येणार नाही, त्याचबरोबर पटकथेमध्येही काही कच्चे दुवे राहिलेले आहेत. त्यामुळे चित्रपट म्हणावी तशी मनाची पकड घेत नाही आणि उत्कंठादेखील निर्माण करीत नाही. मुलगा आणि आई तसेच वडील आणि मुलगी यांच्या नात्यातील भावबंध दिग्दर्शकाने छान टिपलेले आहेत. त्यांच्यातील नात्याची गुंफण उत्तमप्रकारे केली आहे. .कलाकारांच्या अभिनयाबाबत बोलायचे झाले तर कार्तिक आर्यन, नीना गुप्ता, जॅकी श्रॉफ, टिकू तलसानिया आदी कलाकारांनी सहजसुंदर अभिनय केला आहे. कार्तिकने आनंदी आणि स्वच्छंदी तसेच खेळकर आणि खोडकर अशा रेहानची भूमिका लिलया पार पाडलेली आहे; मात्र त्याच्या तुलनेमध्ये अनन्या पांडेने साकारलेली रुमी ही व्यक्तिरेखा काहीशी कमजोर वळणाची झाली आहे. रुमीची बहीण जियाच्या भूमिकेत चांदणीचे पात्र देखील आपला प्रभाव पाडताना दिसत नाही. संगीतकार विशाल-शेखर यांचे संगीत कमजोर झाले आहे, तसेच हितेश सोनिकचे पार्श्वसंगीतदेखील कित्येक दृश्यांमध्ये आपला प्रभाव पाडताना दिसत नाही; मात्र तांत्रिक बाबीमध्ये हा चित्रपट उजवा झाला आहे तसेच क्रोएशिया, राजस्थान आणि आग्रा येथील सुंदर सुंदर लोकेशन्स सिनेमॅटोग्राफर अनिल मेहता यांनी छान टिपलेली आहेत. .जुन्या गाण्यांची मेलडी छान झाली आहे. ‘दिलवाले दुल्हनियाँ ले जायेंगे’ या चित्रपटाची हा चित्रपट वारंवार आठवण करून देणारा झाला आहे. रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट ही धर्मा प्रॉडक्शनची खासियत राहिलेली आहे; मात्र त्यांच्या या चित्रपटामध्ये नावीन्याचा अभाव आहे. कमजोर कथा आणि विस्कळित पटकथा यामुळे हा चित्रपट निराशा करणारा आहे..एक 'विग' ठरलं वादाचं कारण! 'दृश्यम 3' नाकारल्याने निर्माते अक्षय खन्नाला नोटीस पाठवणार, टीका करत म्हणाले, 'यश त्याच्या डोक्यात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.