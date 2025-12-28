Premier

‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ चित्रपट निराशाजनक, विस्कळित कथेमुळे प्रेमाची जादू हरवली

Tu meri main tera main tera tu meri review: धर्मा प्रॉडक्शनचा ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ चित्रपट कथेतील कमी आणि कमजोर पटकथेमुळे एक निराशाजनक अनुभव देतो. कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडेच्या अभिनयामुळे चित्रपटात काही चमक होती, पण कथेचा गोंधळ आणि संवादांचे कमीपणा यामुळे चित्रपट प्रभावी ठरला नाही.
Tu meri main tera main tera tu meri review

Tu meri main tera main tera tu meri review

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट हे हिंदी चित्रपटसृष्टीचे एक वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. या जॉनरचे चित्रपट कित्येक आलेले आहेत आणि त्यातील काही चित्रपटांचे रसिकांनी चांगले स्वागत केले आहे. विशेष बाब म्हणजे, अशा प्रकारचे चित्रपट बनविण्यात धर्मा प्रॉडक्शनचा मोठा हातखंडा राहिलेला आहे. त्यांनी अशा जॉनरचे काही चित्रपट यशस्वी दिलेले आहेत; परंतु आता त्याच बॅनरचा प्रदर्शित झालेला ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ हा चित्रपट सपशेल निराशा करणारा आहे.

Loading content, please wait...
Ananya Panday
movie
Actor
actress
movie review
bollywood actress
kartik aaryan
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com