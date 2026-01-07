Premier

17 वर्षाच्या विद्यार्थीनीसोबत अभिनेता कार्तिक आर्यनचं लफडं? कोण आहे 'ती' मिस्ट्री गर्ल

KARTIK AARYAN MYSTERY GIRL RUMOUR : कार्तिक आर्यनच्या गोव्यातील व्हायरल फोटोमुळे त्याचं नाव एका मिस्ट्री गर्लसोबत जोडलं गेलं. मात्र संबंधित १७ वर्षांच्या मुलीने सोशल मीडियावर स्पष्ट केलं की, तिचा आणि कार्तिकचा कोणताही संबंध नाही.
Apurva Kulkarni
Who Is Kartik Aaryan’s Mystery Girl? अभिनेता कार्तिक आर्यन बॉलिवूड सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. नुकताच त्याचा 'मै तेरा तू मेरी, तू मेरी मै तेरा' सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. परंतु या सिनेमाला हवं तसं यश मिळालं नाही. इतकं सगळं होऊनही कार्तिक नेटकऱ्यांच्या चर्चेत पुन्हा आलाय. परंतु यंदाचं कारण वेगळं आहे. नुकताच कार्तिकचा गोव्यातील एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्या फोटोद्वारे त्याचं एका मिस्ट्री वुमशी नाव जोडलं जातय.

bollywood
viral
Actor
bollywood actor
kartik aaryan
Entertainment news
Affair News
instagram post
bollywod actor

