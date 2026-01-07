17 वर्षाच्या विद्यार्थीनीसोबत अभिनेता कार्तिक आर्यनचं लफडं? कोण आहे 'ती' मिस्ट्री गर्ल

Who Is Kartik Aaryan’s Mystery Girl? अभिनेता कार्तिक आर्यन बॉलिवूड सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. नुकताच त्याचा 'मै तेरा तू मेरी, तू मेरी मै तेरा' सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. परंतु या सिनेमाला हवं तसं यश मिळालं नाही. इतकं सगळं होऊनही कार्तिक नेटकऱ्यांच्या चर्चेत पुन्हा आलाय. परंतु यंदाचं कारण वेगळं आहे. नुकताच कार्तिकचा गोव्यातील एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्या फोटोद्वारे त्याचं एका मिस्ट्री वुमशी नाव जोडलं जातय. .कोण आहे ती मिस्ट्री गर्ल?सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ती 'मिस्ट्री गर्ल' कोण आहे? याची चाहत्यांना उत्सुकता लागली होती. परंतु अखेर मिस्ट्री गर्लची ओळख पटलीय तिनं तिच्या इंन्स्टाग्रामचा बायो अपडेट करत चाहत्यांच्या चर्चेला पुर्णविराम दिला आहे. करिना नावाच्या या मिस्ट्री गर्लला आर्यन डेट करत असल्याचं बोललं जातय. यावेळी तिने बायोमध्ये लिहलं की, 'मी कार्तिकची गर्लफ्रेंड नाही, मी त्याला ओळखत पण नाही. मी फक्त माझ्या कुटुंबासोबत सुट्टी एन्जॉय करायला आले होते.'.करिना कुबिलियुट कोण आहे?सोशल मीडियावर चर्चेत असलेली करिना ही १७ वर्षांची लिथुआनियन विद्यार्थिनी आहे. ती सध्या युकेमध्ये शिक्षण घेते. तर सोशल मीडियावर काही नेटकऱ्यांनी ती ग्रीसची असल्याचं म्हटलं. परंतु तिच्याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. .सोशल मीडियावर युझर्सनी शेअर केलेल्या फोटोमध्ये साम्य असल्याचं दाखवून दिलंय. तसंच अनेकांनी समुद्रकिनाऱ्यावरील लाऊंजर्स, सेम टॉवेल पॅटर्न अशा बऱ्याचं गोष्टी दाखवल्या. अनेकांनी असही म्हटलं की, आर्यन आणि करिना एकत्र सुट्टी घालवत आहे. परंतु याबाबत आर्यनने अजून कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. ती १७ वर्षांची असल्यानं कार्तिक आणि तिच्या जवळपास १७ ते १८ वर्षांचं अंतर आहे. .तो वाद ठरला कारण अन् चिन्मय मांडलेकरने शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेतून घेतली एक्झिट...; म्हणालेला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.