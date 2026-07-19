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'तू माझ्यासाठी सर्वात मौल्यवान...'; कतरिना कैफची पोस्ट चर्चेत, मुलगा विहानची सुद्धा दाखवली झलक

KATRINA KAIF VICKY KAUSHAL VIRAL POST:बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफने तिच्या 43 व्या वाढदिवसानिमित्त विकी कौशलसोबतचे खास फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
KATRINA KAIF

KATRINA KAIF

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KATRINA KAIF AND VICKY KAUSHAL COUPLE PHOTOS: बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ हिचा नुकताच ४३ वा वाढदिवस साजरा केला. या वाढदिवसाचे काही फोटो कतरिनाने तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये कतरिना आणि तिची पती विकी कौशल एकत्र सुट्टी एन्जॉय करताना पहायला मिळताय.

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