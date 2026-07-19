'तू माझ्यासाठी सर्वात मौल्यवान...'; कतरिना कैफची पोस्ट चर्चेत, मुलगा विहानची सुद्धा दाखवली झलक

KATRINA KAIF AND VICKY KAUSHAL COUPLE PHOTOS: बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ हिचा नुकताच ४३ वा वाढदिवस साजरा केला. या वाढदिवसाचे काही फोटो कतरिनाने तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये कतरिना आणि तिची पती विकी कौशल एकत्र सुट्टी एन्जॉय करताना पहायला मिळताय..हे फोटो शेअर करत कतरिनाने हटके कॅप्शन सुद्धा लिहलं, 'माझ्या आयुष्यात तुम्ही आलात यासाठी मी नेहमी देवाची आभारी राहीन. तुम्ही माझ्यासाठी सर्वात मौल्यवान आहात. हा माझ्यासाठी सर्वोत्तम वाढदिवस ठरला' असं तिने लिहिलय. तसंच विकीला टॅग करत मजेत 'तू ही तसा काही वाईट नाहीस...' असं कॅप्शन दिलय. .आता कतरिनाच्या या पोस्टवर चाहत्यांचा आणि बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. अनेकांनी तिच्या आणि विकीच्या केमिस्ट्रीचं कौतूक केलं तर काहींनी कपल गोल्स असंही म्हटलं. सध्या सोशल मीडियावर कतरिनाचे फोटो व्हायरल होत आहेत..अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले यांच्या आईची हजारोंची सायबर फसवणूक; वर्षभराने पोलिसांनी परत मिळवून दिली रक्कम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.