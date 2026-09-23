माझ्यासाठी सुंदर दिसणं महत्वाचं नाही... प्रेग्नन्सीनंतर वजनावरून ट्रोल करणाऱ्यांना कतरीना कैफचं सडेतोड उत्तर

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री कतरीना कैफ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. कतरीनाने काही महिन्यांपूर्वीच चाहत्यांना गुड न्यूज दिली होती. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ती आई झालीये. आणि प्रसूतीनंतर स्त्रीच्या शरीरात होणारे बदल कतरिनाच्या शरीरातही झाले. बाळाला जन्म दिल्यानंतर अभिनेत्रीचं वजन वाढलं. मात्र त्यावरून तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलंय. तिला बॉडी शेमिंग करण्यात आलं. मात्र अनेक बॉलिवूड कलाकार तिच्या बाजूने उभे राहिले. आता कतरिनाने स्वतः बाळ झाल्यानंतर तिची जीवन शैली कशी असते याबद्दल सांगितलं आहे. .कतरिनाने नुकतीच 'द हॉलिवूड रिपोर्टर'ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'माझ्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला सौंदर्याचे काही विशिष्ट आणि कडक निकष होते. पण आता माझा दृष्टिकोन बदलला आहे. केवळ बाहेरून चांगले दिसण्यापेक्षा आतून मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या 'उत्तम वाटणे' माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. जेव्हा तुम्ही आतून निरोगी आणि प्रसन्न अनुभवता, तेव्हा तो आत्मविश्वास तुमच्या चेहऱ्यावर आपोआप दिसून येतो.'.तिच्या शरीरात आणि त्वचेमध्ये काय बदल झाले हे सांगताना ती पुढे म्हणाली, ' गरोदरपणानंतर माझी त्वचा आणखी सेंसिटिव्ह झाली आहे. त्यामुळे स्वतःची काळजी घेण्याच्या सवयींमध्ये मी खूप सकारात्मक बदल केलेत. मी सकाळी उठल्यानंतर पहिला एक तास फोनपासून पूर्णपणे दूर राहते आणि नैसर्गिक प्रकाशात दिवसाची सुरुवात करते. तसेच सकस आहार, ध्यानधारणा (Meditation), नियमित व्यायाम आणि शरीरातील दाह (Inflammation) कमी ठेवण्यावर भर देते. मला सतत काम करण्याची सवय आहे, पण कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवून स्वतःला रिचार्ज करण्यासाठी कामापासून काही काळ अलिप्त राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.'.कतरीना सिनेमांपासून दूर असली तरी ती स्वतःचा बिझनेसदेखील सांभाळते आहे. तिचा के ब्युटी नावाचा मेकअप ब्रँड आहे. ज्याचे आज ३० लाख ग्राहक आहेत. कतरीना लवकरच एखाद्या चित्रपटात दिसेल अशी अपेक्षा तिचे चाहते करताना दिसत आहेत. .बाप्पाचं दर्शन घेतलं अन् आठवणीने मागितली ती गोष्ट; दर्शनासाठी गेलेल्या शाहरुख खानच्या त्या कृतीने जिंकली मनं; नेटकरी फिदा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.