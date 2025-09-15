'या' महिन्यात कॅटरिना देणार बाळाला जन्म ? पुन्हा एकदा प्रेग्नेंसीची बातमीची चर्चेत; सूत्र म्हणाले..

कॅटरिना कैफ आणि विकी कौशल लवकरच पालक होणार असल्याच्या चर्चांना जोर मिळालाय, पण या जोडीने अजूनही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.कॅटरिनाने काही महिन्यांपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर राहिल्यामुळे या चर्चांना अधिक उधाण आलं आहे.रिपोर्टनुसार कॅटरिना ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर 2025 मध्ये बाळाला जन्म देऊ शकते आणि सध्या तिने तिची सर्व कामं पुढे ढकलून तब्येतीवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.Bollywood News : गेल्या काही महिन्यांपासून सेलिब्रिटी जोडी कॅटरिना कैफ आणि विकी कौशल लवकरच आई-बाबा होणार असल्याची चर्चा आहे. पण याबद्दल अजून या जोडीने कोणताही स्पष्टीकरण दिलं नाही आहे. पण गेले काही महिने कॅटरिनाने मुद्दाम सार्वजनिक ठिकाणी दिसणं टाळलं आहे. त्यामुळे या चर्चांनी जोर धरला आहे. .एनडीटीव्हीने दिलेल्या रिपोर्टनुसार कॅटरिना आणि विकी कौशल त्यांच्या पहिल्या बाळाला लवकरच जन्म देणार आहेत. कॅटरिना ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर दरम्यान बाळाला जन्म देणार असल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे सध्या कॅटरिनाबरोबरच विकीही सध्या ब्रेकवर असल्याची चर्चा आहे. .या रिपोर्टमध्ये असंही म्हटलं आहे की, कॅटरिना सध्या रजेवर असून तिने तिची सगळी काम पुढे ढकलली आहेत. ती पूर्णपणे स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घेत आहे. जर हे रिपोर्ट खरे असतील तर 2025 मध्ये जे सेलिब्रिटीज पालक झाले त्यांच्या लिस्टमध्ये सहभागी होतील. .जुलैमध्ये कॅटरिना आणि विकी अलिबागला जाताना फेरी बोटमध्ये स्पॉट झाले होते. तेव्हा कॅटरिनाने पांढरा शर्ट घातला होता. ढगळ पांढरा शर्ट, तिच्या चालण्याची वेगळी ढब यामुळे ती प्रेग्नेंट असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या होत्या. पण सध्या कॅटरिना कुठेच दिसत नसल्यामुळे या चर्चा वाढत चालल्या आहेत. याबाबतचा हा खुलासा ते कधी करणार याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. .FAQs :Q1. कॅटरिना आणि विकीने पालक होण्याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे का?👉 नाही, अजून त्यांनी कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.Q2. कॅटरिना कैफ सध्या सार्वजनिक ठिकाणी का दिसत नाही?👉 ती मुद्दाम सार्वजनिक ठिकाणी कमी दिसतेय, कारण ती तब्येतीवर लक्ष देत आहे.Q3. कॅटरिनाचं डिलिव्हरी डेट कधी असू शकतं?👉 ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर 2025 दरम्यान, अशी चर्चा आहे.Q4. सध्या विकी कौशल काय करतोय?👉 तोही ब्रेकवर असल्याची चर्चा आहे, पत्नीबरोबर वेळ घालवत आहे.Q5. जर ही बातमी खरी असेल तर काय होईल?👉 कॅटरिना-विकी 2025 मध्ये पालक झालेल्या सेलिब्रिटींच्या यादीत सामील होतील.."माझ्या आयुष्यात ती आली" महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम निखिल बनेने दिली आनंदाची बातमी, PHOTO VIRAL !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.