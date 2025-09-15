Premier

'या' महिन्यात कॅटरिना देणार बाळाला जन्म ? पुन्हा एकदा प्रेग्नेंसीची बातमीची चर्चेत; सूत्र म्हणाले..

Vicky Kaushal & Katrina Kaif Pregnancy Update : अभिनेत्री कॅटरिना कैफ प्रेग्नेंट असल्याच्या चर्चांनी सध्या जोर धरला असून लवकरच कॅटरिना बाळाला जन्म देणार असल्याची चर्चा आहे.
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. कॅटरिना कैफ आणि विकी कौशल लवकरच पालक होणार असल्याच्या चर्चांना जोर मिळालाय, पण या जोडीने अजूनही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

  2. कॅटरिनाने काही महिन्यांपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर राहिल्यामुळे या चर्चांना अधिक उधाण आलं आहे.

  3. रिपोर्टनुसार कॅटरिना ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर 2025 मध्ये बाळाला जन्म देऊ शकते आणि सध्या तिने तिची सर्व कामं पुढे ढकलून तब्येतीवर लक्ष केंद्रित केलं आहे

