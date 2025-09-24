Katrina Kaif Pregnant Age : 42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना, या वयात बाळ जन्माला घालणं किती धोकादायक? जाणून घ्या प्रेग्नन्सीतील रिस्क

बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध कपल कटरिना कैफ आणि विकी कौशल लवकरच आई-बाबा बनणार आहेत. अभिनेत्री कॅटरिना कैफने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक गोंडस फोटो शेअर करत प्रेग्नेंसीची बातमी चाहत्यांना दिलीय. या फोटोमध्ये तिचा बेबी बंप दिसून येत आहे. सध्या कॅटरिना कैफ 42 वर्षाची आहे. 40 वर्षानंतर बाळ जन्माला घालणं फार कठीण असतं. यावेळी महिलेला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. वयाच्या 40 नंतर प्रेग्नेंसीसाठी डॉक्टर सुद्धा नकार देतात. कारण सध्याच्या काळात बाहेरच खाण-पिणं आणि लाईफस्टाईल यामुळे महिलेच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो..वयाच्या 35 नंतर महिलांमधील गर्भ तयार करणाऱ्या अंड्याची क्वॉलेटी कमी होते. तसंच गर्भधारणेत शरीर पुर्णपणे साथ देत नाही. 40 नंतर तर बाळ जन्माला घालणं फार कठीण असतं. जर महिलेला थायरॉईड, डायबिटीज, बिपी सारखे आजार असेल तर मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. परंतु 40 नंतर बाळाला जन्म दिल्यास काय परिणाम होतात, जाणून घेऊया.....40 व्या वर्षी प्रेग्नेंसीची रिस्ककाही स्त्री रोग तज्ञांनी सांगितलं की, 'ज्या महिला 35 च्या वयात गर्भवती राहतात. त्यांच्या गर्भपाताची शक्यता जास्त असते. वयानुसार वजन सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढतं. त्यामुळे या वयात ब्लड प्रेशन आणि शुगर साखरे आजार होण्याचा धोका जास्त असतो. या वयात नॉर्मल डिलिव्हरी होणं कठीण असतं. अशावेळी सी सेक्शन सर्जरी करावी लागते. जी खूप रिस्की असते.'.डॉक्टराच्या मते, 'वयाच्या 40 नंतर झालेल्या बाळाला काही आजार होण्याची शक्यता असते. ज्यामध्ये जेनिटिक आजार होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. काही बाळामध्ये डाऊन सिंड्रोम सारख्या समस्या जानवू शकतात. बाळाला जन्मत: मेंटल डिसऑर्डर, थायरॉईड सारखे आजार होण्याची शक्यता जास्त असते.'.हे सगळं महिलेच्या मेडिकल परिस्थितीवर आधारित आहेत. वयाची 40 नंतर झालेल्या 150 बाळांपैकी एका बाळाला आजार होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे महिलांना 30 च्या आत बाळ करण्याचा सल्ला दिला जातो. परंतु जर तुम्हाला 40 नंतर बाळ होत असेल तर काळजी घ्यावी लागेल. जसं की, पुर्ण झोप घेणं, खाण्या-पिण्यावर लक्ष देणं, मेंटल स्ट्रेस कमी घेणं तसंच नियमित उपचार घेणं यासारखी ही काळजी घेणं गरजेचं आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.."आमच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात.." अखेर विकी-कॅटरिनाने जाहीर केली गोड बातमी, PHOTO VIRAL .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.