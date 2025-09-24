Premier

Katrina Kaif Pregnant Age : 42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना, या वयात बाळ जन्माला घालणं किती धोकादायक? जाणून घ्या प्रेग्नन्सीतील रिस्क

Katrina Kaif Pregnant at 42:बॉलिवूड अभिनेत्री कॅटरिना कैफ लवकरच आई होणार आहे. वयाच्या 42 वर्षी तिला बाळ होणार आहे. परंतु या वयात बाळ जन्माला घालणं किती धोकादायक? जाणून घेऊया...
Katrina Kaif Pregnant Age

Katrina Kaif Pregnant Age

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध कपल कटरिना कैफ आणि विकी कौशल लवकरच आई-बाबा बनणार आहेत. अभिनेत्री कॅटरिना कैफने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक गोंडस फोटो शेअर करत प्रेग्नेंसीची बातमी चाहत्यांना दिलीय. या फोटोमध्ये तिचा बेबी बंप दिसून येत आहे. सध्या कॅटरिना कैफ 42 वर्षाची आहे. 40 वर्षानंतर बाळ जन्माला घालणं फार कठीण असतं. यावेळी महिलेला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. वयाच्या 40 नंतर प्रेग्नेंसीसाठी डॉक्टर सुद्धा नकार देतात. कारण सध्याच्या काळात बाहेरच खाण-पिणं आणि लाईफस्टाईल यामुळे महिलेच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

Loading content, please wait...
Age
Pregnant Women
pregnancy
women pregnancy
Entertainment news
katrina kaif
Pregnant mothers
Avoid pregnancy
Pregnant
Pregnancy Tips
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com