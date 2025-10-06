Premier

कतरिना कैफच्या प्रेग्नेंसीमध्ये घरात चिंतेचं वातावरण, कुटुबात नक्की चाललंय काय?

Sunny Kaushal Reveals Family’s Concern During Katrina Kaif’s Pregnancy: सध्या सोशल मीडियावर कतरिना कैफच्या दिराचा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने कतरिना कैफच्या प्रेग्नेंसीमध्ये घरात चिंतेचं वातावरण असल्याचं म्हटलय.
Apurva Kulkarni
बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध आणि नेहमीच चर्चेत असलेलं कपल विकी कौशल आणि कतरिना कैफ लवकरच आई बाबा होणार आहे. त्यांनी काही दिवसापूर्वी चाहत्यांसोबत आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. लवकरच घरात एक नवीन पाहुणा येणार असल्याचं त्यांनी चाहत्यांना सांगितलं आहे. या गोड बातमीनंतर कौशल कुटुंब आनंदात आहे. प्रत्येक जण विकी-कॅटच्या बाळाच्या आगमनाची वाट पाहत आहे. दरम्यान कॅटरिनाच्या प्रेग्नेंसीनंतर तिच्या दिराने घरातील वातावरणाबद्दल सांगितलं आहे.

