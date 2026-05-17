विकीच्या वाढदिवसादिवशी कतरिनाने शेअर केला विहान फोटो, विकीला म्हणाली, 'तुला शांतपणे ब्लॅक कॉफी पिण्यासाठी...' Post Viral

VICKY KAUSHAL BIRTHDAY POST BY KATRINA KAIF GOES VIRAL: अभिनेता विकी कौशलचा ३८ वा वाढदिवस साजरा झाला. तसंच बाबा म्हणून विकीचा हा पहिलाच वाढदिवस होता. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त कतरिना कैफ हिने एक खास पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये कतरिनानं विकीसोबतचे अनेक फोटो शेअर केले. तसंच तिने यावेळी तिने एक विहानसोबतचा फोटो सुद्धा चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. .कॅटने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये तिने विकीसोबतचा आणि विहानसोबत फोटो शेअर केलेत. या फोटोमध्ये दोघेही आनंदात पहायला मिळताय. एका फोटोमध्ये दोघेही विहानकडे प्रेमाने हसत पाहताय. या फोटोमध्ये विहान पाठमोरा बसला असून त्याने जॅकेट घातलं आहे. विहानचा हा पाठमोरा फोटो पाहून चाहत्यांना आनंद झालाय. तो कॅटसारखा दिसतो की विकीसारखा याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. .कॅटने फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'दोन वर्षानंतर तिच जागा परंतु खुप काही बदलं आहे. आज तुझा वाढदिवस आपण आपल्या मुलांसोबत साजरा करतोय. माझं मन भरुन आलय, कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये तू ९९ टक्के तरी एखाद्या संतासारखा संयमाने, प्रेमाने उभा राहिलास. तु सगळं काही ओळखतोस, न संपणाऱ्या प्रश्नांना सुद्धा तु आनंदाने स्विकारतो. माझं तुझ्यावर खुप जास्त प्रेम आहे.' .पुढे बोलताना ती असंही म्हणाली, 'तुझ्या या वाढदिवसानिमित्त मी देवाकडे एकच प्रार्थना करते की, जेव्हा तू सकाळी झोपेतून उठतो तेव्हापासून ते माझे प्रश्न सुरु होईपर्यंत, त्यातला मधल्या काळात तुला शांतपणे ब्लॅक कॉफी पिण्यासाठी वेळ मिळावा.' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये लिहलंय. सध्या कॅटची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..दरम्यान अनेक चाहत्यांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट्स करत कौतूक केलय. सेलिब्रिटींना सुद्धा तिच्या फोटोवर कमेंट्स केलाय. त्यात प्रियंका चोप्रा, करीना, परिणीती चोप्रो यांच्या कमेंट्स पहायला मिळताय. कलाकरांनी कमेंट्स करत लिहलं की, 'तुझ्यासाठी आम्ही आनंदी आहोत, कॅट' असं त्यांनी म्हटलंय. सध्या सोशल मीडियावर तिचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतय.