ज्याच्यासोबत रोमान्स केला त्यालाच कतरिनाला बांधायची होती राखी, सांगितला 'शीला की जवानी' शुटिंगचा किस्सा

KATRINA KAIF WANTED TO TIE RAKHI TO AKSHAY KUMAR AFTER ROMANTIC CHEMISTRY: बॉलीवूडची कॅट हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. कतरिनाने अनेक अभिनेत्यांसोबत काम केलय. त्यातील एक म्हणजे खिलाडी अक्षय कुमार. तिने अक्षयसोबत जवळपास ८ सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय.दोघांनी रोमँटिक केमिस्ट्री सुद्धा प्रचंड हिट आहे. .दरम्यान कतरिनानं 'द कपिल शर्मा शो'मध्ये एका धक्कादायक खुलासा केलाय. तिच्या करिअरमधील सर्वात हिट गाणं 'शीला की जवानी'च्या शुटिंगवेळी तिला अक्षय कुमारला राखी बांधायची होती. अक्षयचा काळजी घेणारा स्वभाव पाहून ती खूपच प्रभावित झाली होती. त्याची काळजी पाहून तिला तो भावासारखा वाटत होता असं तिने म्हटलय..काही दिवसापूर्वी तिने 'द कपिल शर्मा शो'ला हजेरी लावली होती. यावेळी कतरिनाला अक्षय कुमारला राखी बांधण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना कॅटने एक किस्सा शेअर केला. 'शीला की जवानी' सिनेमावेळचा तो किस्सा होता. त्यावेळी अक्षयने तिची प्रचंड काळजी घेतली होती. कोणतीही आपली इतकी काळजी करतय हे पाहून कॅटला अक्षयचं प्रचंड कौतूक वाटलं. 'मला असं वाटतय की, जो काळजी घेतो, रक्षण करतो त्याला लोक राखी बांधतात. त्यामुळे मी सुद्धा विचार केला की, मी अक्षय कुमारला राखी बांधते' असं तिने शोमध्ये बोलताना म्हटलय. .दरम्यान कतरिनाबद्दल बोलायचं झालं काही वर्षी कतरिनानं विकी कौशलसोबत लग्न केलय. आता त्यांना एक विहान नावाचा एक मुलगा सुद्धा आहे. सध्या तिने अभिनयातून ब्रेक घेतला असून ती मातृत्वाचा अनुभव घेत आहे. ."त्यांच्यासोबत काम मास्टरक्लाससारखं वाटायचं" अक्षय कुमारने दिला असरानी यांच्या आठवणींना उजाळा ; भूतबंगला सिनेमात केलं अखेरचं काम.