अमिताभ यांना उद्धटपणे बोलणाऱ्या इशितप्रमाणे 'या' मुलाने सुद्धा ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये गमावलेले लाखो, एक करोडचा प्रश्न चुकला

अमिताभ बच्चन यांचा कौन बनेगा करोडपतीची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होताना पहायला मिळत आहे. या शोमध्ये एका लहान मुलाने उद्धटपणे बीग बींसोबतचा संवाद साधला. त्यानंतर त्या मुलाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओनंतर त्या मुलाला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलंय. या शोमध्ये एक लहान मुलगा इशित भट्ट अमिताभ यांच्यासमोर हॉटसीटवर बसला होता. परंतु त्याचं अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतच वागणं आणि बोलणं अत्यंत वाईट होतं. त्यांच्या उर्मट बोलण्यामुळे त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. परंतु ईशान हा पहिला मुलगा नाहीतर याआधी सुद्धा केबीसीमध्ये असा मुलगा येऊन गेलाय, जो अतिहाणपणामुळे खेळातून बाद झालाय..दोन वर्षापूर्वी घडलेली अशीच घटनाकेबीसीच्या 17 व्या सीजनमध्ये पाचवीत शिकणाऱ्या इशित भट्ट त्याच्या अतिशहाणपणामुळे पाचव्या प्रश्नातच खेळातून बाद झाला. त्याच्या उद्धट वागण्यामुळे सुद्धा तो प्रचंड ट्रोल झाला. परंतु दोन वर्षापूर्वी सुद्धा अशीच घटना घडली होती. केबीसी 15 च्या सीझनमध्ये हॉटसीटवर एक आठ वर्षीय मुलगा विराट अय्यर बसला होता. विराठच्या बुद्धी कौशल्याने सगळेच भारावून गेले होते. परंतु एक करोड रुपयांच्या प्रश्नावर त्यांच्या ओव्हर कॉन्फिडन्स त्यांच्या अंगलट आला आणि त्याचं एक करोड रुपयांचं नुकसान झालं..विराट अय्यर याला एक करोड रुपयांचा प्रश्न विचारण्यात आला. ज्यामध्ये त्याने चुकीचं उत्तर दिलं. त्यानंतर 47 लाख रुपये हारला. त्यामुळे त्याला केवळ 3 लाख 20 हजार रुपये मिळाले. जर त्याने गेम क्वीट केला असता तर त्याला 50 लाख रुपये मिळाले असते. त्याने चुकीचं उत्तर देल्याने त्याचे आई वडिल सुद्धा शॉक झाले होते. त्यानंतर त्यालाही प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं..सध्या सोशल मीडियावर इशित भट्ट याला प्रचंड ट्रोल करण्यात येत आहे. त्याच्या उद्धट बोलण्यामुळे त्यांच्या आई वडिलांवर टिका केली जातेय. सध्या त्याच्या व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताना पहायला मिळत आहे. .वाणी आणि क्रिश खऱ्या आयुष्यात एकमेकांच्या प्रेमात? अहान पांडेने अनितचा बर्थडे केला खास, दोघांची केमिस्ट्री पाहून नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.