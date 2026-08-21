KBC 18: महात्मा गांधींबद्दलच्या 'या' प्रश्नाचं उत्तर नाही देऊ शकली तरीही जिंकले १२ लाख; तुम्हाला माहितीये का उत्तर?

कौन बनेगा करोडपती' चा १८ वा सिझन नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. इथे स्पर्धक आपली स्वप्न घेऊन येतात. पैसे जिंकण्यासोबतच हॉट सीटवर बसून अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत बोलणं हे स्वप्न सत्यात उतरण्यासारखं आहे. त्यामुळेच यंदाचा १८ वा सीझनही चांगलाच गाजतोय. नुकतीच या कार्यक्रमात जूडो खेळाडू अस्मिता डे, शॉटपुट पॅरा-अॅथलीट शर्मिला धनखड, बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेन आणि पॅरा पॉवरलिफ्टर झंडू कुमार यांनी हजेरी लावली होती. लव्हलिना आणि झंडू यांनी गेमच्या पहिल्या भागातील प्रश्नांची उत्तरं दिली तर अस्मिता आणि शर्मिला यांनी दुसऱ्या भागात प्रश्नांचा सामना केला. मात्र त्या महात्मा गांधीवरील एका प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. .काय होता तो प्रश्न? या चौघांनी १२ लाख ५० हजार रुपयांच्या रकमेजवळ पोहोचेपर्यंत एकाच लाइफलाइनचा वापर केला होता. मात्र त्याच्या पुढच्या प्रश्नावर अडकल्या. त्यामुळे त्यांना आणखी एका लाइफलाइनचा वापर करावा लागला. शोमध्ये त्यांनी अटेम्प्ट केलेला हा शेवटचा प्रश्न ठरला. अस्मिता आणि शर्मिला यांना विचारण्यात आलेलं की, 1887 मध्ये महात्मा गांधींनी कोणत्या विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या संस्थेतून मॅट्रिकचे शिक्षण पूर्ण केलं होतं? यासाठी त्यांच्यासमोर चार पर्याय देण्यात आले होते:१.अलाहाबाद युनिव्हर्सिटी२.बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी३.युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बे४. पंजाब युनिव्हर्सिटी.काय होतं योग्य उत्तर?या प्रश्नाचं उत्तर अलाहाबाद युनिव्हर्सिटी असेल असं शर्मिला यांना वाटत होतं. मात्र त्यांना खात्री नसल्याने त्यांनी लाइफलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला. लाइफलाइननंतर योग्य उत्तर युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बे असल्याचं समजलं. त्यांनी 'महाफ्लिप' ही लाइफलाइन वापरली होती. त्यामुळे त्यांना प्रश्न बदलून मिळाला होता. त्यांचा बदललेला प्रश्न होता एलिस्टर मैककॉ यांच्या या पुस्तकाचं नाव पूर्ण करा. ‘Habits that make a __’ अँड ‘__ Minded’? उत्तरांसाठी पर्याय होते, फॉलोवर, लीडर, वॉरियर आणि चॅम्पियन. याचं योग्य उत्तर अस्मिता यांनी दिलं जे होतं चॅम्पियन. आणि या उत्तराने त्यांनी १२, ५०, ००० ची रक्कम जिंकली. त्यानंतर खेळ संपवण्यात आला. .महात्मा गांधींचे शिक्षण कुठे झाले?महात्मा गांधींनी भावनगर येथील सामलदास कॉलेजमधून मॅट्रिकचे शिक्षण पूर्ण केले होते. या कॉलेजची स्थापना 1885 मध्ये भावनगर संस्थानच्या महाराजांनी केली होती. त्यावेळी हे कॉलेज बॉम्बे युनिव्हर्सिटीशी संलग्न होते. 1888 मध्ये सामलदास कॉलेजमधील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर गांधीजी कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी लंडनला गेले. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेला जाण्यापूर्वी ते 1891 मध्ये भारतात परतले..Taarini Special Episode: अमृतसर-अटारी स्पेशल एपिसोडसाठी धावत्या ट्रेनमध्ये शूटिंग; ‘तारिणी’च्या सेटवरील अनुभव सांगताना शिवानी म्हणते- इतकं भारी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.