मिताभ बच्चन यांचा लोकप्रिय क्विझ शो ‘कौन बनेगा करोडपती १८’ सध्या चर्चेत आहे. या पर्वाला महाराष्ट्रातून एक खास करोडपती मिळाला आहे. जळगावचा रहिवासी असलेला भूषण ठाकरे याने आपल्या ज्ञानाच्या आणि संयमाच्या जोरावर तब्बल १ कोटी रुपये जिंकले आहेत. मात्र, ७ कोटींच्या अंतिम प्रश्नापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्याने खेळातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, खेळ सोडल्यानंतर त्याने दिलेलं उत्तर अचूक ठरलं. म्हणजेच जर त्याने खेळ न सोडता प्रश्नाचं उत्तर दिलं असतं तर तो ७ कोटी जिंकला असता. त्यामुळे भूषणच्या या निर्णयाची आणि त्याच्या खेळाची चर्चा होत आहे..अमिताभ बच्चन यांनी भूषणला ७ कोटी रुपयांसाठी शेवटचा म्हणजेच १६ वा प्रश्न विचारला होता. हा प्रश्न भारताच्या भाषिक इतिहासाशी आणि ब्रिटिश काळात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणाशी संबंधित होता. ब्रिटिश भारतातील २० कोटींपेक्षा अधिक लोक बोलत असलेल्या १७९ भाषा आणि ५४४ बोलीभाषांचं सर्वेक्षण जॉर्ज ए. ग्रियर्सन यांनी जवळपास तीन दशकांच्या कालावधीत पूर्ण केलं होतं. हे सर्वेक्षण त्यांनी इंग्लंडमधील कोणत्या शहरातून केलं होतं, असा प्रश्न भूषणसमोर ठेवण्यात आला. या प्रश्नासाठी हॅरिस, ग्रॉसम, ऑक्सफर्ड आणि कॅम्बरली असे चार पर्याय देण्यात आले होते. प्रश्न कठीण असल्याने आणि १ कोटी रुपयांची जिंकलेली रक्कम गमावण्याचा धोका असल्याने भूषणसमोर मोठा पेच निर्माण झाला होता..भूषणने आतापर्यंतच्या खेळात उत्कृष्ट कामगिरी केली होती आणि त्याच्या खात्यात १ कोटी रुपये जमा झाले होते. मात्र, अंतिम प्रश्नाचं उत्तर चुकीचं ठरल्यास मोठं आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अधिक जोखीम न घेता त्याने खेळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, भूषणकडे ‘फिफ्टी-फिफ्टी’ ही लाइफलाइन शिल्लक होती. मात्र, केबीसीच्या नियमानुसार ७ कोटी रुपयांच्या अंतिम प्रश्नासाठी लाइफलाइन वापरण्याची सुविधा नव्हती. त्यामुळे त्याने सुरक्षित पर्याय निवडत १ कोटी रुपयांची रक्कम सोबत घेऊन खेळ थांबवला..खेळातून माघार घेतल्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी भूषणला त्या प्रश्नाचं उत्तर काय असू शकतं, असं विचारलं. त्यावेळी त्याने कोणताही संकोच न करता ‘कॅम्बरली’ हा पर्याय निवडला. त्यानंतर योग्य उत्तरही ‘कॅम्बरली’ असल्याचं स्पष्ट झालं. म्हणजेच, भूषणने खेळ सुरू ठेवला असता तर त्याला ७ कोटी रुपये जिंकण्याची संधी मिळाली असती. त्याचं उत्तर ऐकल्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनाही आश्चर्य वाटलं..भूषणचा शांत स्वभाव, ज्ञान आणि खेळण्याची पद्धत यामुळे अमिताभ बच्चन प्रभावित झाले. त्याचं कौतुक करताना भूषणसारख्या व्यक्तीला पुन्हा भेटण्याची संधी कदाचित मिळणार नाही, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. त्याच्या साधेपणानेही बिग बी यांचं लक्ष वेधून घेतलं. भूषण ठाकरे हा मूळचा जळगावचा असून तो अवघ्या २८ वर्षांचा आहे. सध्या तो केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेची तयारी करत आहे. त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत सामान्य आहे. त्याचे वडील मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात, तर आई आजारपणामुळे घरातच असते..तू मला तुझा प्रतिस्पर्धी समजतोस पण एक लक्षात ठेव... लाडक्या लेकाच्या वाढदिवशी रितेश देशमुखची भावनिक पोस्ट; म्हणतो- तुला कधीच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.