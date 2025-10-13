Premier

Video: 'मला नियम सांगत बसू नका' 10 वर्षाच्या मुलाने अमिताभ यांचा केला अपमान, उर्मटपणा आला अंगलट, नेटकरी म्हणाले...'हा तर जया बच्चन...'

Amitabh Bachchan Handles Overconfident 10-Year-Old on KBC 17: अमिताभ बच्चन गेल्या अनेक दिवसांपासून कौन बनेगा करोडपती हा शो होस्ट करत आहे. या शोमध्ये अनेक वेळा लहान स्पर्धक सुद्धा सहभागी होतात. अशातच हॉटसीटवर बसलेल्या मुलाने अमिताभ यांचा अपमान केला. त्यानंतर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं.
Apurva Kulkarni
Updated on

कौन बनेगा करोडपती हे नाव ऐकलं की, डोळ्यासमोर अमिताभ बच्चन यांचा चेहरा येतो. गेल्या अनेक वर्षापासून ते केबीसीचा शो होस्ट करतात. सध्या केबीसाचा 17 वा सीझन सुरु आहे. या केबीसीच्या शोमध्ये मोठ्या स्पर्धकांसह लहान स्पर्धेक सुद्धा सहभागी होतात. अशातच काही दिवसांपूर्वी केबीसीच्या शोमध्ये एक लहान मुलगा हॉटसीट बसला होता. त्याने अतिशय उर्मटपणे अमिताभ यांच्याशी सवांद साधला. त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

viral
trolled
trollers
Entertainment news
Amitabh Bacchan
viral video
Amitabh Bachchan

