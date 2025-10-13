Video: 'मला नियम सांगत बसू नका' 10 वर्षाच्या मुलाने अमिताभ यांचा केला अपमान, उर्मटपणा आला अंगलट, नेटकरी म्हणाले...'हा तर जया बच्चन...'

कौन बनेगा करोडपती हे नाव ऐकलं की, डोळ्यासमोर अमिताभ बच्चन यांचा चेहरा येतो. गेल्या अनेक वर्षापासून ते केबीसीचा शो होस्ट करतात. सध्या केबीसाचा 17 वा सीझन सुरु आहे. या केबीसीच्या शोमध्ये मोठ्या स्पर्धकांसह लहान स्पर्धेक सुद्धा सहभागी होतात. अशातच काही दिवसांपूर्वी केबीसीच्या शोमध्ये एक लहान मुलगा हॉटसीट बसला होता. त्याने अतिशय उर्मटपणे अमिताभ यांच्याशी सवांद साधला. त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अमिताभ बच्चन त्या मुलाला प्रश्न विचारतात. परंतु तो ओवर कॉन्फिडन्ससह खराब टोनमध्ये उत्तर देतो. या गोष्टी अमिताभ बच्चन यांच्या चाहत्यांना बिलकूल पटलेल्या नाहीत. त्यांनी सोशल मीडियावर त्या मुलाला प्रचंड सुनावलं आहे. अनेकांनी त्याची तुला जया बच्चन यांच्यासोबत केली आहे..व्हिडिओमध्ये काय आहे?केबीसी 17 च्या हॉटसीटवर बसलेला मुलगा म्हणतो, 'मला नियम शिकवत बसू नका... मला सगळं माहिती आहे.' पुढे जेव्हा अमिताभ बच्चन त्याला प्रश्न विचारायला जातात. परंतु प्रश्न विचारण्याआधीच तो उत्तर देतो आणि म्हणतो, 'अंसर लॉक करो' परंतु रामायणच्या प्रश्नाचं उत्तर त्याला जमत नाही, आणि तो शोमधून बाद होतो. त्याच्यासोबतचा हा एपिसोड पाहून नेटकऱ्यांनी त्या मुलाच्या उर्मट वागण्यावर प्रचंड टीका केली आहे..माहितीनुसार हा मुलगा गुजरातच्या गांधीनगरमधील रहिवासी आहे. याचं नाव इशित भट्ट असं आहे. तो 10 वर्षाचा असून पाचवीच्या वर्गात शिकतो. एवढा लहान मुलगा अमिताभ यांना शोमध्ये वाईट पद्धतीत बोलत असून सुद्धा अमिताभ यांनी त्यांचा सय्यम ढासळू दिला नाही. ते त्याच्याशी एकदम आदमीनेच बोलत होते..दरम्यान सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक त्या मुलाला ट्रोल केलं. तसंच त्याच्या उर्मट बोलण्यावर प्रचंड संताप व्यक्त केला. अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलं की, 'हा तर जया बच्चन यांचं वर्जन आहे.' तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने म्हटलं, 'जया बच्चन यांना हा रिप्लेस केला पाहिजे.' सध्या सोशल मीडियावर केबीसीमधला या मुलाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'क्या दूधिया बदन है' अन्नू कपूरने तमन्ना भाटियाला म्हटलं 'मिल्की ब्यूटी', नेटकरी ट्रोल करत म्हणाले...'अश्लील आहे हा!'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.