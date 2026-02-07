'श्रीयुत गंगाधर टिपरे २. ०' येणार नाही... केदार शिंदेंचा धक्कादायक खुलासा; चाहत्यांचा हिरमोड करणारं मोठं कारण समोर

आपल्या दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांना सिनेमागृहापर्यंत, नाट्यगृहांपर्यंत खेचून आणण्याची ताकद ठेवणारे लोकप्रिय दिग्दर्शक केदार शिंदे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. केदार यांनी आपल्या कारकिर्दीत 'अग्गबाई अरेच्चा', 'जत्रा', 'बाईपण भारी देवा', 'अग्गबाई अरेच्चा २', 'अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई' सारखे सिनेमे दिले. सोबतच त्यांनी अनेक मालिकांचं दिग्दर्शनही केलं. त्यांची नाटकं तर प्रचंड गाजली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपण प्रचंड गाजलेल्या 'श्रीयुत गंगाधर टिपरे' या मालिकेचा पुढील भाग ओटीटीवर आणण्याच्या विचारात होतो असं सांगितलं. मात्र ती गोष्ट पुढे जाऊ शकली नाही. .नुकत्याच मित्र म्हणेला दिलेल्या मुलाखतीत केदार शिंदे म्हणाले, 'करोनाचा काळ संपल्यानंतर मी १० एपिसोड 'पुन्हा टिपरे' नावाचे लिहिले होते. पण ओटीटीवाल्यांना त्यात काही रस नव्हता. आणि तेच कलाकार होते. १० एपिसोड होते. आता माझ्या फोनमध्ये आहेत. आता पाठवू शकतो मी वाचायला. माझे एपिसोड प्रभावळकरांकडे वाचायला गेले. त्यांना ते आवडले म्हणून त्यांनी होकार दिला की आपण हे करूया. मी लिहिलं म्हणून प्रभावळकर करणार नव्हतेच. ते खूप विचार करणारे माणूस आहेत. त्यांनी ती गोष्ट केली होती. त्यांना ती भीती होती. आपण हे परत करायचं म्हणतोय. तर मी त्यांना सांगितलं की २०२४- २५ मधले टिपरे कसे असतील? त्यांची फॅमिली काय असेल? .केदार पुढे म्हणाले, 'आताच्या राजकीय गोष्टींचा त्यांच्यावर काय परिणाम होईल. तरीही त्यांनी त्यांची तत्व सोडलेली नाहीत, त्यांची एकत्र कुटुंब पद्धती सोडलेली नाही. पण मला संधी नाही मिळाली. मला असं वाटतं की ती वेळ येईल. ती कदाचित वेळ येण्याची वाट पाहायची असते. पण असं नको व्हायला की ती वेळ माझ्याकडे आलीये आणि यांनाच कुणाला ते करायची इच्छा नाहीये. प्रभावळकरांना वगरे. पण प्रयत्न केला नाही असं नाहीये. त्याची जाण असणारी लोकं पण समोर लागतात ना. मग कधीकधी असं वाटतं की त्या स्क्रिप्टचं एक छोटंसं पुस्तक काढून मी लोकांना वाचायला द्यावं. प्रत्येकाने आपापलं विश्व रंगवा मग.' .Kedar Shinde: चांगलाच उद्धार केलाय आमचा.. नाटक संपलं आणि भरतच्या आई-वडिलांनी केदारची शाळा लावली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.