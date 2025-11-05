केदार शिंदे घेऊन येतायत सासू-सुनेची जुगलबंदी ! 'मालिकेवर आधारित सिनेमा ?' प्रेक्षकांना पडला प्रश्न

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी सिनेमांची चर्चा सगळीकडे पाहायला मिळतेय. आरपार, दशावतार यांसारख्या गाजलेल्या सिनेमानंतर येत्या काळात अनेक नवीन सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत. बाईपण भारी देवा या गाजलेल्या सिनेमानंतर केदार शिंदे नवा सिनेमा घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. .नुकतंच त्यांनी या सिनेमाचं मोशन पोस्टर शेअर करत नव्या सिनेमाचं नाव जाहीर केलं. अगं अगं सुनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? असं या नव्या सिनेमाचं नाव आहे. झी स्टुडिओज व सनफ्लॉवर स्टुडिओज यांनी या सिनेमाची निर्मिती केली आहे. या सिनेमाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच केदार शिंदे यांची लेक सना निर्मितीत पदार्पण करतेय. .सिनेमाच्या पोस्टरवर सासू-सुनेची पाठमोरी जोडी दिसतेय. त्याच्या आजूबाजूला कजाग, धोंड, हिटलर अशी अनेक नावं भिंतीवर लिहिलेली पाहायला मिळत आहेत. आता या सिनेमात सासू-सुनेच्या मुख्य भूमिकेत कोण असणार हे अजून उघड झालं नाहीये. ते जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. .प्रत्येक घरात,कुटुंबात घडणारी सासू-सुनेच्या नात्याची मजेशीर केमिस्ट्री, हलकीशी चतुराई, जिव्हाळा आणि न संपणारी टोलेबाजी याचे गोड-तिखट चित्रण लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सिनेमाच कथानक, कास्ट जाणून घेण्यासाठी सगळेचजण उत्सुक आहेत. .झीच्या गाजलेल्या मालिकेचं रूपांतर ?विशेष म्हणजे या सिनेमाचं पोस्टर रिलीज झाल्यावर शीर्षक वाचून अनेक प्रेक्षकांना त्यावरून प्रश्न पडला आहे. कारण याच नावाची झी मराठीची गाजलेल्या मालिका काही वर्षांपूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीस आली होती. सुकन्या मोने आणि स्वानंदी टिकेकर यांच्या या मालिकेत मुख्य भूमिका होत्या. सिटकॉम प्रकारातील या मालिकेत सासू-सुनेच्या आंबटगोड नात्याची गंमतीशीर गोष्ट पाहायला मिळाली होती. त्यात झी स्टुडिओजनेच या सिनेमाची निर्मिती केल्यामुळे या मालिकेवर आधारित हा सिनेमा आहे असं म्हटलं जातंय. .झी स्टुडिओज व सनफ्लॉवर स्टुडियोज निर्मित ‘अगं अगं सूनबाई !काय म्हणताय सासूबाई?’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन केदार शिंदे यांनी केले असून सना शिंदे, उमेश कुमार बन्सल यांची निर्मिती आहे. चित्रपटाची कथा आणि संवाद वैशाली नाईक व ओमकार मंगेश दत्त यांची असून पटकथा वैशाली नाईक यांची आहे. तसेच चित्रपटाचे छायाचित्रण व संकलन मयूर हरदास यांनी केले आहे. येत्या १६ जानेवारी पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे..एक-दोन महिने नाही फक्त अकरा दिवसांवर येऊन ठेपलंय जयंतचं खरं लग्न ! जान्हवीनेच उघड केली तारीख; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.