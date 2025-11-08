Premier

केदार शिंदेच्या आगामी सिनेमात या अभिनेत्रींची जोडी दिसणार सासू-सुनेच्या भूमिकेत; सेटवरील फोटो व्हायरल !

Aga Aga Sunbai Kay Mhanta Sasubai Cast Revealed : केदार शिंदेंचा आगामी सिनेमा अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई ? मध्ये सासू-सुनेच्या भूमिकेत कोण कलाकार आहेत हे नुकतंच उघड झालं आहे.
Aga Aga Sunbai Kay Mhanta Sasubai Cast Revealed

Aga Aga Sunbai Kay Mhanta Sasubai Cast Revealed

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी नुकतीच अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई या सिनेमाची घोषणा केली. या सिनेमात मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या कलाकारांचं पहिलं पोस्टर त्यांनी शेअर केलं. पाठमोऱ्या पोस्टरमुळे या सिनेमात कोणत्या कलाकारांची भूमिका असणार याची चर्चा गेल्या काही काळापासून रंगली होती.

Loading content, please wait...
marathi movie
kedar shinde
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com