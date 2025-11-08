केदार शिंदेच्या आगामी सिनेमात या अभिनेत्रींची जोडी दिसणार सासू-सुनेच्या भूमिकेत; सेटवरील फोटो व्हायरल !

Marathi Entertainment News : दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी नुकतीच अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई या सिनेमाची घोषणा केली. या सिनेमात मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या कलाकारांचं पहिलं पोस्टर त्यांनी शेअर केलं. पाठमोऱ्या पोस्टरमुळे या सिनेमात कोणत्या कलाकारांची भूमिका असणार याची चर्चा गेल्या काही काळापासून रंगली होती. .नुकतंच या सिनेमाच्या सेटवरील फोटो एका पेजने शेअर केले. यावरून या सिनेमात कोणत्या अभिनेत्रींची मुख्य भूमिका आहे हे उघड झालं. कोण आहेत या अभिनेत्री जाणून घेऊया. .फिल्मीराजे या सोशल मीडिया पेजने सेटवरील एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये प्रार्थना बेहरे आणि निर्मिती सावंत खुर्चीत बसलेल्या दिसत आहेत. या पोस्टरमध्ये नेसलेल्या साड्या आणि लूक त्यांनी केलेला या फोटोमध्ये दिसत आहे. यामुळेच या दोघी या सिनेमात मुख्य भूमिकेत दिसणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. .दरम्यान, लवकरच हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. येत्या 16 जानेवारीला हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. या सिनेमातून केदार शिंदेची लेक सना निर्माती म्हणून पदार्पण करतेय. .चित्रपटाचे दिग्दर्शन केदार शिंदे यांनी केले असून सना शिंदे, उमेश कुमार बन्सल यांची निर्मिती आहे. चित्रपटाची कथा आणि संवाद वैशाली नाईक व ओमकार मंगेश दत्त यांची असून पटकथा वैशाली नाईक यांची आहे. तसेच चित्रपटाचे छायाचित्रण व संकलन मयूर हरदास यांनी केले आहे. .मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाईला सुरुवात ! आदेश बांदेकरांच्या लेकाचं मावश्यांनी थाटात केलं केळवण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.