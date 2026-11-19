भोजपुरी इंडस्ट्री ही आधीच त्यांच्या गाण्यांमुळे बदनाम आहे. त्यात काही चित्रपटातील सीन पाहून सर्वसामान्य प्रेक्षकही चकीत होतात. आता एका भोजपुरी अभिनेत्याने अश्लीलतेच्या सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. लोकप्रिय भोजपुरी स्टार खेसारीलाल यादव भोजपुरी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे. त्याचे चित्रपट प्रचंड गाजतात. मात्र सध्या खेसारीलाल नेटकऱ्यांच्या निशाण्यावर आला आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. एका इव्हेंटमध्ये खेसारीलालने एका विवाहित अभिनेत्रीला मिठी मारत चक्क सगळ्यांसमोरच किस करण्याची इच्छा व्यक्त केली. जे पाहून नेटकरी त्याला ट्रोल करत आहेत. .एका इव्हेंटमध्ये खेसारी लाल यादव आणि ऋतु सिंह सहभागी झाले होते. यावेळी खेसारीने स्टेजवरच ऋतुला जवळ घेतलं. इतकंच नव्हे, तर तिच्यासोबत रोमँटिक होण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. खेसारी शर्टलेस होऊन ऋतुला जवळ घेताना दिसतो. यावेळी खेसारीने ऋतुला किस करण्याबाबत विचारलं. तो म्हणाला, "आपण सिनेमात अनेकदा किस केलंय. सिनेमात किस केलं तर बाहेरही करू शकतो ना?" त्यावर ऋतूने स्पष्टपणे नकार देत, "अजिबात नाही," असं उत्तर दिलं. यानंतर खेसारी म्हणाला, "ठीक आहे मग नाही करणार किस. जी देईल तिला किस करेन.".याच कार्यक्रमातील आणखी एका व्हिडीओमध्ये खेसारी ऋतुला स्टेजवर मिठी मारताना दिसत आहे. तो बराच वेळ तिला सोडत नसल्याचं, तर ऋतू त्याला सोडण्यास सांगत असल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसतं. या प्रसंगांमुळे सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. व्हायरल व्हिडीओ पाहून अनेक नेटकऱ्यांनी खेसारी लाल यादवच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली असून त्याला ट्रोल केलं जात आहे. .शरद पवार मुख्यमंत्री असताना 'झपाटलेला' चित्रपटावेळी काय घडलं होतं? महेश कोठारेंनी सांगितला वर्षांपूर्वीचा किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.