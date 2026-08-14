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अमिताभ बच्चन यांच्या ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ गाण्याने रातोरात स्टार झाली, कुटुंबासाठी सोडली इंडस्ट्री; आता कुठे आहे अभिनेत्री?

KIMI KATKAR JUMMA CHUMMA FAME ACTRESS CURRENT LIFE: ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ या सुपरहिट गाण्याने अभिनेत्री किमी काटकर यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. मात्र करिअरच्या शिखरावर असतानाच त्यांनी बॉलिवूडपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला.
KIMI KATKAR

KIMI KATKAR JUMMA CHUMMA FAME ACTRESS CURRENT LIFE:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KIMI KATKAR THEN AND NOW BOLLYWOOD ACTRESS FAMILY LIFE: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याचा हम हा सिनेमा देखील बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड हिट झाला होता. सिनेमातील 'जुम्मा चुम्मा दे दे' या गाण्याने तर प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावलं होतं. आजही ते गाणं ऐकलं की, त्याच्या हुक स्टेप करण्याचा मोह आवरत नाही.

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