अमिताभ बच्चन यांच्या ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ गाण्याने रातोरात स्टार झाली, कुटुंबासाठी सोडली इंडस्ट्री; आता कुठे आहे अभिनेत्री?

KIMI KATKAR THEN AND NOW BOLLYWOOD ACTRESS FAMILY LIFE: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याचा हम हा सिनेमा देखील बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड हिट झाला होता. सिनेमातील 'जुम्मा चुम्मा दे दे' या गाण्याने तर प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावलं होतं. आजही ते गाणं ऐकलं की, त्याच्या हुक स्टेप करण्याचा मोह आवरत नाही. .या गाण्यात अमिताभ बच्चन याच्यासोबत अभिनेती किमी काटकर पहायला मिळाल्या होती. या गाण्यामुळे किमी यांची देशभरात मोठी लोकप्रियता मिळाली. पंरतु यशाच्या शिखरावर असतानाच त्यांनी कुटुंबासाठी फिल्म इंडस्ट्री सोडली. .किमी काटकर यांनी १९८५ मध्ये टायझन सिनेमातून आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केली. या सिनेमातील त्यांची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. त्यानंतर अनेक मालिकांमध्ये त्या पहायला मिळाल्या. परंतु अमिताभ यांच्या 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाण्यानंतर त्यांना खरी ओळख मिळाली. .परंतु जेव्हा त्या यशाच्या शिखरावर होत्या. त्यावेळी त्यांनी कुटुंबासाठी सिनेसृष्टी सोडली. वैयक्तिक आयुष्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. १९९२ मध्ये त्यांनी फोटोग्राफर शांतनू शोरे यांच्यासोबत लग्न केलं. त्यानंतर त्यांनी मुंबई सोडून कुटुंबासोबत आयुष्य घालवण्याचा निर्णय घेतला. .किमी यांनी एका पॉडकास्टमध्ये सिनेसृष्टी सोडण्याचं कारण सांगितलं होतं. त्या म्हणालेल्या की, 'त्यांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याचा समतोल सांभाळता येत नव्हतं. तसंच लहान वयातच आई व्हायचं होतं. त्यामुळे करिअरपेक्षा मी कुटुंबाला प्राधान्य दिलं. तसंच फिल्म इंडस्ट्रीपासून दूर गेल्यामुळे मला कोणताही पश्चाताप होत नसल्याचंही' त्या म्हणाल्या..‘मला वाटलं मी मरणारच…’ कॅन्सरच्या निदानानंतरची ती भयानक रात्र सांगताना मनीषा कोईराला भावुक, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.