बीचवर रोमँटिक अंदाजात शाहरुख-दीपिका, सोशल मीडियावर Viral Video, प्रेक्षकांना आठवलं 'बेशरम रंग' गाणं

SHAH RUKH KHAN-DEEPIKA PADUKONE VIRAL VIDEO: बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान आणि दीपिका पादुकोन हे सध्या किंग सिनेमामुळे चर्चेत आहे. सध्या दोघेही या सिनेमाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. दरम्यान अशातच आता दोघे एका गाण्याच्या शुटिंगसाठी बीचवर पोहोचले होते. ज्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या व्हिडिओमध्ये दोघेही रोमँटिक अंदाजात पहायला मिळाले. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये शाहरुख आणि दीपिका एका रोमँटिक गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळताय. यावेळी दीपिका हलक्या, न्युट्रल रंगाच्या कपड्यात पहायला मिळते. सुर्यास्ताच्या पार्श्वभूमीवर दोघे एकमेकांच्या जवळ आलेलं व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय. तसंच दोघेही सीक्वेन्स करताना पहायला मिळाले. तसंच यावेळी चाहत्यांची मोठी गर्दी जमा झाली होती. .माहितीनुसार काही दिवसापूर्वी दीपिका आणि शाहरुख Cape town इथं शुटिंगसाठी पोहचले होते. सिनेमातील क्लायमॅक्स सीनचं शुटिंगही इथं पार पडलंय. तसंच यावेळी दिग्दर्शकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना सेटवरील फोटो, व्हिडिओ व्हायरल न करण्याची विनंती केली आहे. .दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांचा किंग हा सिनेमा २०२६ मधील मोठ्या बजेटचा सिनेमा मानला जातोय. हा सिनेमा २४ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. डिसेंबर महिन्यात अवेंजर्स, जुमांजी ३ हे मोठे हॉलिवूड सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे शाहरुखच्या या सिनेमाची हॉलिवूड सिनेमांसोबत स्पर्धा पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .चाळीशीत प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री अडकणार लग्नबंधनात ! होणार नवरा करतो 'या' क्षेत्रात काम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.