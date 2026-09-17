‘देवमाणूस’नंतर किरण गायकवाडची नवी इनिंग; राजकारण अन् गुन्हा… ‘एफआयआर नं. ४६९’मध्ये नेमकं काय पाहायला मिळणार?

FIR NO 469 MARATHI FILM RELEASE DATE AND FULL CAST DETAILS: लगिरं झालं जी'मधील भैय्यासाहेब आणि 'देवमाणूस'मधील डॉ. 'अजितकुमार देव' या भूमिकांमधून अभिनेता किरण गायकवाडने प्रेक्षकांची विशेष पसंती मिळवली. अभिनयासोबतच आता किरणने दिग्दर्शनाची नवी जबाबदारी स्वीकारली आहे. किरणने लेखन आणि दिग्दर्शन केलेला 'एफआयआर नं. ४६९' हा थ्रिलर चित्रपट २२ जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .बिग ब्रेन प्रॉडक्शन्स आणि आनंदी एंटरटेनमेंटच्या या चित्रपटात अभिनेता नचिकेत पूर्णपात्रे, प्रसाद ओक अभिनेत्री अमृता धोंगडे, राहुल मगदूम, निखिल चव्हाण, हार्दिक जोशी, अंकिता लांडे, देवेंद्र गायकवाड, रमेश परदेशी, सुहास शिरसाट, योगेश शिरसाट, चेतन चावडा, अंजली जोगळेकर, अंकुश मांडेकर, मीरा सारंग, चेतन रायकर यांच्या भूमिका आहेत. 'एफआयआर नं. ४६९' मध्ये एका सर्वसामान्य नागरिकाची गोष्ट मांडण्यात आली आहे. सत्ता, राजकारण, पैसा, गुन्हा, पोलिस प्रक्रिया आणि प्रशासन अशा वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये अडकलेल्या या माणसाची कथा उलगडणार आहे. .बिग ब्रेन प्रॉडक्शन्स आणि आनंदी एंटरटेनमेंट यांची निर्मिती असलेल्या या चित्रपटात मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. अभिनेता नचिकेत पूर्णपात्रे, प्रसाद ओक, अभिनेत्री अमृता धोंगडे, राहुल मगदूम, निखिल चव्हाण, हार्दिक जोशी आणि अंकिता लांडे यांच्यासह देवेंद्र गायकवाड, रमेश परदेशी, सुहास शिरसाट, योगेश शिरसाट, चेतन चावडा, अंजली जोगळेकर, अंकुश मांडेकर, मीरा सारंग आणि चेतन रायकर यांच्या भूमिका आहेत. .२२ जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीलाकिरण गायकवाडच्या लेखन-दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला ‘एफआयआर नं. ४६९’ हा थ्रिलर चित्रपट २२ जानेवारीला प्रदर्शित होणार आहे. अभिनयातून प्रेक्षकांची पसंती मिळवल्यानंतर किरण आता दिग्दर्शक म्हणून कोणती कथा आणि मांडणी घेऊन येतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. .काळाचा थरकाप उडवणारा दिवस! माळीण दुर्घटनेवर आधारित 'एक होतं माळीण' चित्रपट 'या' दिवशी रिलीज होणार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.