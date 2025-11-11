बापासारखीच लेक ! किरण मानेंच्या मुलीला पाहिलंत का ? या नाटकात करतेय काम !

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते किरण माने सतत चर्चेत असतात. समाजातील अनेक गोष्टींवर ते सोशल मीडियावर भाष्य करतात. नुकतंच सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्यांनी त्यांच्या मुलीचं कौतुक केलं. .किरण माने यांची लेक सध्या दिग्दर्शक रघुवीर यादव यांच्याबरोबर एका नाटकामध्ये काम करतेय. सोशल मीडियावर याविषयी पोस्ट लिहीत लेकीच्या कामाची माहिती दिली. काय म्हणाले किरण जाणून घेऊया. .किरण मानेच्या मुलीचे नाव ईशा आहे. ती सध्या नाटकांमध्ये काम करते आहे. तिने दोन नाटकांमध्ये काम केलं असून लेकीच्या कामाचं त्यांनी कौतुक केलं आहे. त्यांनी पोस्ट करत म्हणाले की,"आपलं लेकरू भारतीय रंगभूमीवर उभं रहातंय… ते सुद्धा रघुवीर यादव सारख्या कसलेल्या अभिनेत्याबरोबर ! यासारखं दुसरं सुख नाही.रघुवीर यादव दिग्दर्शित आणि अभिनीत ‘मारे गये गुलफ़ाम’ नाटकात माझी मुलगी ईशा काम करतीय. परवा त्या नाटकाचा पहिला प्रयोग मध्य प्रदेशात भोपाळ येथे झाला. त्या प्रयोगाच्या आधी रघुवीरजींसोबत चर्चा करताना तिचा फोटो पाहिला आणि मन भरून आलं !"."याचबरोबर ईशाची प्रमुख भुमिका असलेल्या ‘टेढी लकीर’ या स्मिता भारती दिग्दर्शित नाटकाचे प्रयोगसुद्धा मुंबईत सुरू आहेत. पार्थ झुत्शी सारख्या हिंदी नाटक सिनेमातल्या गुणी अभिनेत्याबरोबर तिनं तगडी भुमिका साकारलीय. ईशाचा उत्तम गायिका असण्याचा या दोन्ही नाटकांत खुप सुंदर उपयोग करून घेतला आहे.अभी से छोटी हुई जा रही हैं दीवारें…अभी तो बेटी ज़रा सी मेरी बड़ी हुई है !Proud Of You ".सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रिटींनी कमेंट करत ईशाच्या या यशाचं कौतुक केलं. किरण माने सध्या राजकारणात सक्रिय आहेत. सध्या कोणत्याही नव्या प्रोजेक्टमधून ते प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार नाहीत. ."50वा वाढदिवस आणि 25 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण झाल्यामुळे.." वाढदिवसाला सुबोधने घेतला कौतुकास्पद निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.