बॉलिवूडला आता उतरती कळा लागलीये पण याआधी फ्लॉप व्हावा म्हणून काढलेला सिनेमा झालेला सुपरहिट

सध्या बॉलिवूडला उतरती कळा लागली असून फार थोडे सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरत आहेत.अतरंगी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या किशोर कुमार यांनी 'चलती का नाम गाडी' हा सिनेमा फ्लॉप व्हावा या हेतूने बनवला होता.मात्र त्यांची इच्छा अपयशी ठरली आणि हा सिनेमा सुपरहिट होऊन आजही एक क्लासिक म्हणून ओळखला जातो..Bollywood Entertainment News : बॉलिवूडला सध्या उतरती कळा लागली आहे. एक सैयारा सिनेमा सोडल्यास या वर्षात रिलीज झालेला कोणताही सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर विशेष कमाल दाखवू शकला नाहीये. नाही म्हणायला वॉर 2 बॉक्स ऑफिसवर चांगला चालतोय पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाहीये. .एकेकाळी बॉलिवूडचा सुवर्णकाळ सुरु होता. पण अशावेळी जास्त पैसे कमवायचा विचार सोडून एका निर्मात्याने सिनेमा फ्लॉप व्हावा म्हणून सिनेमा काढला होता. पटलं नसेल ना तुम्हाला ? पण हे खरं आहे. हा सिनेमा आजही एक क्लासिक सिनेमा म्हणून ओळखला जातो. .हा निर्माता होता बॉलिवूडमधील अतरंगी अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व किशोर कुमार. किशोर कुमार यांनी अनेक सिनेमांची निर्मिती केली पण एक सिनेमा फ्लॉप व्हावा अशी त्यांची इच्छा होती. पण हा सिनेमा होता चलती का नाम गाडी. पण हा सिनेमा झाला सुपरहिट. पण किशोर कुमार यांना असं का वाटत होतं जाणून घेऊया..या सिनेमात तिन्ही गांगुली बंधू म्हणजे अशोक कुमार, अनुप कुमार आणि किशोर कुमार यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. तर मधुबाला या सिनेमाची रॉकस्टार होती. तिच्या अदांवर सगळेच फिदा झाले. .या सिनेमाचं दिग्दर्शन सत्येन बोस यांनी केलं होतं. हा सिनेमा किशोर कुमार यांनी बनवला लॉस दाखवण्यासाठी. हा सिनेमा फ्लॉप होईल म्हणजे आयकर खात्याला तोटा दाखवता येईल आणि टॅक्स वाचेल अशी कल्पना किशोर कुमारांची होती. म्हणून त्यांनी लुकाछोरी हा बंगाली आणि चलती का नाम गाडी हा हिंदी सिनेमा काढायचं ठरवलं. पुढे बंगाली सिनेमा रखडला. 1958 मध्ये हा सिनेमा रिलीज झाला आणि बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट झाला. .पुढे जाऊन किशोर कुमार यांनी या सिनेमाचे हक्क अनुप शर्माला विकले. या शिवाय सिनेमाची गाणी सुपरहिट ठरली. बाबू समजो इशारे, पांच रुपया बारा आना, हाल कैसा है जनाब का ही गाणी आजही अनेकांच्या ओठांवर आहेत. .सध्या बॉलिवूडमधील कोणता सिनेमा चांगला चालतोय?वॉर 2 बॉक्स ऑफिसवर ठीकठाक चालतोय, पण अपेक्षित यश नाही.'चलती का नाम गाडी' हा सिनेमा कोणी निर्माण केला होता?किशोर कुमार यांनी.किशोर कुमार यांना हा सिनेमा फ्लॉप व्हावा असं का वाटलं होतं?कारण ते नेहमीच हटके विचार करणारे होते आणि वेगळेपणा दाखवायची त्यांची शैली होती.हा सिनेमा प्रत्यक्षात कसा ठरला?सुपरहिट ठरून आजही तो क्लासिक चित्रपट मानला जातो.'चलती का नाम गाडी' या चित्रपटाला खास काय बनवतं?त्यातील विनोद, संगीत आणि किशोर- अशोक- अनूप कुमार या तिघांच्या अभिनयाची जुगलबंदी.