Premier

बॉलिवूडला आता उतरती कळा लागलीये पण याआधी फ्लॉप व्हावा म्हणून काढलेला सिनेमा झालेला सुपरहिट

Bollywood Movie Unknown Story : बॉलिवूडमध्ये एक असा सिनेमा जाणूनबुजून बनवला गेलेला जो फ्लॉप होईल. पण तो सिनेमा सुपरहिट झाला. कोणता आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया.
बॉलिवूडला आता उतरती कळा लागलीये पण याआधी फ्लॉप व्हावा म्हणून काढलेला सिनेमा झालेला सुपरहिट
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. सध्या बॉलिवूडला उतरती कळा लागली असून फार थोडे सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरत आहेत.

  2. अतरंगी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या किशोर कुमार यांनी ‘चलती का नाम गाडी’ हा सिनेमा फ्लॉप व्हावा या हेतूने बनवला होता.

  3. मात्र त्यांची इच्छा अपयशी ठरली आणि हा सिनेमा सुपरहिट होऊन आजही एक क्लासिक म्हणून ओळखला जातो.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
actor singer kishore kumar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com