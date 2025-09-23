Viral Video : झुमे रे गोरी घुमे रे गोरी... मराठी सेलिब्रिटी मायलेकींचा भन्नाट गरबा, डान्स पाहून नेटकरी म्हणाले..

शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने किशोरी गोडबोले आणि तिची मुलगी सई यांनी गरब्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला.दोघींनी गंगुबाई काठियावाडी या चित्रपटातील लोकप्रिय गाणं “ढोलिडा”वर भन्नाट डान्स सादर केला.सईच्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या या व्हिडीओला ५ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले असून तो व्हायरल झाला आहे..Marathi Entertainment News : देशभरात सगळीकडे शारदीय नवरात्रोत्सवाची सुरुवात झाली असून उत्साहाचा वातावरण सर्वत्र पाहायला मिळतंय. मुंबईत विविध ठिकाणी गरबा आणि दांडियाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अनेक कलाकार गरब्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केलं आहे. त्यातच आणखी एका मराठी मायलेकीच्या जोडीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .ही जोडी आहे अभिनेत्री किशोरी गोडबोले आणि त्यांची लेक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सई या दोघांनी सुंदर गरबा सोशल मीडियावर शेअर केला. आलिया भट्टच्या गाजलेल्या गंगुबाई काठियावाडी सिनेमातील गाणं ढोलिडा या गाण्यावर या दोघींनी भन्नाट डान्स केला आहे. सईने हा व्हिडीओ इंस्टाग्रामवर पाच लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. ."केवळ कमाल","काय सुंदर नाचलात दोघी","खूप प्रेम" अशा कमेंट्स केल्या आहेत. किशोरी गोडबोले या अभिनेत्री सोबतच उत्तम नर्तिका आहेत. तर त्यांची लेकही सोशल मीडियावर तिच्या गाण्यासाठी आणि डान्ससाठी प्रसिद्ध आहे. .किशोरी यांनी फुल 3 धमाल, खबरदार, वन रूम किचन, माझा नवरा तुझी बायको या सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. याशिवाय 'अधुरी एक कहाणी' ही त्यांची मालिकाही गाजली होती. तर 2021 मध्ये सईने करिअरला सुरुवात केली पण अजूनतरी तिने कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये दिसली नाहीये. .FAQ's : Q1. किशोरी गोडबोले आणि तिची लेक सईने कोणत्या गाण्यावर गरबा केला?➡️ गंगुबाई काठियावाडी मधील “ढोलिडा” या गाण्यावर.Q2. हा व्हिडीओ कुठे शेअर करण्यात आला?➡️ सईच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर.Q3. या व्हिडीओला किती व्ह्यूज मिळाले?➡️ ५ लाखांहून अधिक.Q4. सई कोण आहे?➡️ सई ही किशोरी गोडबोलेची मुलगी आणि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे.Q5. हा व्हिडीओ कोणत्या सणानिमित्त शेअर करण्यात आला?➡️ शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.