Premier

Viral Video : झुमे रे गोरी घुमे रे गोरी... मराठी सेलिब्रिटी मायलेकींचा भन्नाट गरबा, डान्स पाहून नेटकरी म्हणाले..

Kishori & Sai Godbole Viral Dance : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय मायलेकींच्या जोडीचा गरबा डान्स व्हायरल झाला आहे. कोण आहेत या मायलेकी जाणून घेऊया.
Kishori &amp; Sai Godbole Viral Dance

Kishori & Sai Godbole Viral Dance

kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने किशोरी गोडबोले आणि तिची मुलगी सई यांनी गरब्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला.

  2. दोघींनी गंगुबाई काठियावाडी या चित्रपटातील लोकप्रिय गाणं “ढोलिडा”वर भन्नाट डान्स सादर केला.

  3. सईच्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या या व्हिडीओला ५ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले असून तो व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com