किशोरी शहाणेची खास आहे लव्हस्टोरी! कसं झालं नावाजलेल्या दिग्दर्शकासोबत लग्न? बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्याने केलेली मध्यस्थी

किशोरी शहाणे Deepak Balraj Vij Love Story: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री किशोरी शहाणे या त्यांच्या दमदार अभिनय आणि सौदर्यांमुळे प्रसिद्ध आहे. त्यांनी अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलय. तसंच मालिका, सिनेमामधून प्रेक्षकांच्यान मनावर अधिराज्य गाजवलं. किशोरी शहाणे यांनी वयाच्या १७ व्या वर्षी अभिनयाला सुरुवात केली. किशोरी शहाणे यांनी प्रसिद्ध दिग्दर्शक दिपक बलराज विज यांच्यांसोबत लग्नगाठ बांधली. .किशोरी शहाणे आणि दीपक बलराज यांची लव्हस्टोरीकिशोरी शहाणे आणि दीपक बलराज यांची लव्हस्टोरी फारच मनोरंजन आहे. त्यांनी आम्ही सारे खवय्ये या शोमध्ये स्वत: त्याची लव्हस्टोरी सांगितली आहे. यावेळी किशोरी शहाणे म्हणाल्या, 'जॅकी श्रॉफ हा माझा जुना मित्र आहे. एक चाहती म्हणून मी त्याला भेटले होते. त्यावेळी मी, माझी आई, त्याच्या शुटिंगला जायचो. मी आधीच नाटकांमध्ये काम करायचं. एकदा त्यानं सांगितलं की, दीपक बलराज हे हिंदीतील मोठे दिग्दर्शक आहे. त्यांना एका सिनेमासाठी मुलगी पाहिजे, तुला काम करायचं का?'.पुढे बोलताना किशोरी शहाणे म्हणाल्या, 'मग मी त्यांना भेटायला गेलो तेव्हा जॅकी श्रॉफनं भेट घालून दिली. दिग्दर्शक म्हणून फक्त आमची ओळख होती. नंतर सेटवर आम्ही गप्पा मारु लागलो. नंतर पुस्तकांची देवाण-घेवाण सुरु झाली. आम्ही गणपतीला एकमेकांच्या घरी जायचो. नंतर आमच्यात चांगली मैत्री झाली. त्यानंतर मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. काही काळ सोबत घालवल्यानंतर आम्ही लग्न करण्याचा निर्णय घेतला'.दरम्यान दीपक यांच्यामुळे किशोरी शहाणेला अनेक हिंदी सिनेमामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. 'जान तेरे नाम' 'सैलाब' या सारख्या सिनेमामध्ये किशोरी शहाणेंनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. या सिनेमांना प्रेक्षकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतलं. या सगळ्या सिनेमाचं दिग्दर्शन दीपक यांनीच केलं होतं.