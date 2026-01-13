बापरे! किशोरी शहाणे यांच्या कारला धडक, अभिनेत्रीचा संताप, Viral video

Kishori Shahane Car Accident Viral Video: प्रसिद्ध अभिनेत्री किशोरी शहाणे यांच्या गाडीचा ठाणे- मुंबई रस्त्यावर भीषण अपघात झालाय. शुटिंगच्यानिमित्ताने प्रवास करत असताना त्यांच्या कारला दुसऱ्या कारला धडक दिलीय. सुदैवानं या अपघातात किशोरी शहाणेला कोणतीही इजा झालेली नाही. परंतु त्यांच्या गाडीचं मोठं नुकसान झालं आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत अभिनेत्रींनी घडलेला प्रकार सांगितलाय. .अपघातावेळी नक्की काय घडलं?अभिनेत्री किशोरी शहाणे या शुटिंगच्या निमित्तानं ठाणे - मुंबई मार्गावरुन प्रवास करत होत्या. यावेळी एका बेशिस्त कार चालकाने किशोरी यांच्या कारला बाजूनं धडक दिली. या धडकेत किशोर शहाणे यांच्या गाडीचा साईड मिरर आणि दाराचं मोठं नुकसान झालं आहे. सुदैवानं किशोरी शहाणे यांनी कोणतीही इजा झाला नाही. अपघातानंतर संबंधित वाहनचालक तिथं न थांबता निघून गेल्यानं अभिनेत्रीनं तीव्र संताप व्यक्त केलाय. .अपघाताचा व्हिडिओ शेअर करत kishori shahane यांनी लोकांच्या असंवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलय. त्यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटलं की, 'पुढे जाण्याची घाई प्रत्येकालाच असते, मलाही आहे. पण कोण इतकं असंवेदनशील कसं असू शकतं. कोणाच्या गाडीला धडक बसतेय, याकडे लक्ष नसतं साधं. मला त्या व्यक्तीचा प्रचंड राग येतोय, संताप होतोय. अशा घटनांमुळे एकतर वेळ आणि पैसा तर जातोच पण मनस्ताप त्यापेक्षा जास्त होतो.'.दरम्यान किशोरी शहाणे यांनी video शेअर केल्यानंतर इतर सहकलाकरांनी कमेंट्स करुन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केलीय. तसंच चाहत्यांनी घडलेल्या घटनेबद्दल संताप व्यक्त केलाय. सध्या सोशल मीडियावर किशोरी शहाणे यांच्या व्हिडिओची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .kishori shahane यांच्याबद्दल बोलयाचं झालं तर, त्या हिंदीसह मराठी कलाविश्वात सक्रीय आहे. सध्या त्या हिंदी टीव्ही मालिका 'माना की हम यार नहीं' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. तसंच त्या सोशल मीडियावर नेहमी सक्रीय असतात. .'घाणेरडं वॉशरुम, घाणेरडा वास' पुण्याच्या बालगंधर्व रंगमंदिराची दयनीय अवस्था, अमृताने व्हिडिओतून दाखवली सत्य परिस्थिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.