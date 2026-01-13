Premier

बापरे! किशोरी शहाणे यांच्या कारला धडक, अभिनेत्रीचा संताप, Viral video

KISHORI SHAHANE’S CAR ACCIDENT ON THANE-MUMBAI ROAD: प्रसिद्ध अभिनेत्री किशोरी शहाणे यांच्या कारचा ठाणे–मुंबई मार्गावर प्रवास करत असताना अपघात झाला. शूटिंगसाठी जात असताना एका बेशिस्त वाहनचालकाने त्यांच्या गाडीला बाजूने जोरदार धडक दिली.
Kishori Shahane car accident video viral

Kishori Shahane car accident video viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Kishori Shahane Car Accident Viral Video: प्रसिद्ध अभिनेत्री किशोरी शहाणे यांच्या गाडीचा ठाणे- मुंबई रस्त्यावर भीषण अपघात झालाय. शुटिंगच्यानिमित्ताने प्रवास करत असताना त्यांच्या कारला दुसऱ्या कारला धडक दिलीय. सुदैवानं या अपघातात किशोरी शहाणेला कोणतीही इजा झालेली नाही. परंतु त्यांच्या गाडीचं मोठं नुकसान झालं आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत अभिनेत्रींनी घडलेला प्रकार सांगितलाय.

Loading content, please wait...
viral
Marathi Actress
actress
video viral
Entertainment news
marathi celebrities
viral video
Kishori Shahane

Related Stories

No stories found.