मराठी चित्रपटसृष्टीतील एव्हरग्रीन गाण्यांचा विषय निघाला की २००५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जत्रा : ह्यालागाड रे त्यालागाड' चित्रपटातील 'कोंबडी पळाली' हे गाणे आजही पहिल्या क्रमांकावर येते. लग्नसमारंभ असो वा कोणताही सण, अजय-अतुल यांच्या संगीतावर आणि आनंद शिंदे यांच्या दमदार आवाजावर आजही पाय थिरकतात. .भरत जाधव आणि क्रांती रेडकर यांच्यावर चित्रित झालेल्या या आयकॉनिक गाण्यामागे मात्र एक अत्यंत मजेशीर आणि तितकाच भावनिक किस्सा दडलेला आहे, ज्याचा खुलासा स्वतः दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी केला आहे..Gun Master G9 Audience Review : इम्रान हाश्मीचा 'गन मास्टर जी९' थिएटरमध्ये पास की फेल? जेनेलियाचा अंदाज, अपारशक्तीची खलनायकी अन् हिमेशचे संगीत; पाहा प्रेक्षक काय म्हणाले!."लोक पैसे घेऊन नाचतात, पण भरत पैसे देऊन नाचत होता!"केदार शिंदे आणि भरत जाधव यांची ही एव्हरग्रीन जोडी आता पुन्हा एकदा 'गणा धाव रे' या आगामी चित्रपटाच्या निमित्ताने एकत्र येत आहे. या चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान अल्ट्रा बज मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत केदार शिंदेंनी 'जत्रा'च्या काळातील ही आठवण सांगितली..केदार शिंदे म्हणाले की, "'कोंबडी पळाली' हे गाणं खूप गाजलं. त्यावेळी 'जत्रा' सिनेमाची निर्मिती माझ्याकडून झाली होती; पण गाण्याच्या शूटिंगसाठी माझ्याकडे थोडे पैसे कमी पडले होते. शूटिंगच्या दिवशी सकाळी मी भरत जाधवला फोन केला. भरत हा एकमेव असा अभिनेता आहे, जो घरातून पैसे घेऊन दिवसभर 'कोंबडी पळाली' या गाण्यावर नाचत होता. म्हणजे लोक पैसे घेऊन नाचतात, पण हा पैसे देऊन नाचत होता!".Mirzapur Fame Brahma Mishra : ज्याने संपूर्ण देशाला खळखळून हसवलं, त्याचा शेवट मात्र अत्यंत वेदनादायी! घरात एकटे असताना नेमकं काय घडलं? 'मिर्झापूर'मधील 'ललित'च्या मृत्यूची हादरवणारी कहाणी!.भरत जाधव यांच्या पैशांतून पूर्ण झाले २ दिवसांचे शूटिंगया गाण्याचे दोन दिवसांचे शूटिंग भरत जाधव यांनी दिलेल्या पैशांतूनच पूर्ण झाले आणि नंतर केदार शिंदे यांनी त्यांचे पैसे परत केले. मात्र हा प्रसंग त्यांच्या कायम स्मरणात राहिला आहे. भरत जाधव यांनी चित्रपटात या गाण्यावर एकदाच नृत्य केले; पण त्यानंतर अनेकांनी या गाण्यावर परफॉर्म करून पैसे कमावले, भरत यांना मात्र त्याचा वेगळा आर्थिक फायदा झाला नाही, अशी मिश्किल टिप्पणीही केदार शिंदेंनी केली..जितेंद्र जोशी यांनी लिहिलेले आणि अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केलेले हे गाणे इतके लोकप्रिय झाले की, पुढे याच संगीतावर आधारित बॉलिवूडच्या 'अग्निपथ' चित्रपटातील कतरिना कैफचे 'चिकनी चमेली' हे गाणेही देशभरात तुफान गाजले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.