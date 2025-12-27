Premier

'कोण होतीस तू काय झालीस तू' मालिकेतील अभिनेत्री लवकरच लग्न करणार, होणाऱ्या नवऱ्यासोबतचा रोमॅन्टिक व्हिडिओ शेअर

"KON HITI TU KAY JHALI TU" ACTRESS MARRY SOON: साक्षी महाजन, "कोण होतीस तू काय झालीस तू" मालिकेतील अभिनेत्री, ने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याच्या सोबत एक रोमँटिक व्हिडिओ शेअर करत लग्नाची घोषणा केली आहे.
ACTRESS MARRY SOON MARRY SOON

ACTRESS MARRY SOON MARRY SOON

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

Kon Hiti Tu Kay Jhali Tu actress Sakshi Mahajan to marry soon: मराठी कलाविश्वात सध्या सगळे सेलिब्रिटी लग्न करताना पहायला मिळताय. अनेक सेलिब्रिटींनी लग्नगाठ बांधत सुखी संसाराला सुरुवात केलीय. तर काही सेलिब्रिटींनी आपल्या प्रेमाची कबुली देत नात जगजाहीरही केलय. ज्ञानदा रामतीर्थकर, गायत्री दातार, रेवती लेले या अभिनेत्री लवकरच लग्न करणार आहे. त्यांनी पोस्ट करत त्यांच्या नात्याबद्दल चाहत्यांना माहिती दिली. दरम्यान अशातच आता एका टीव्ही विश्वातील अभिनेत्रीनं एक रोमॅंटिक व्हिडिओ शेअर करत नातं जग जाहीर केलय.

Loading content, please wait...
viral
marathi
marriage
Marathi Actress
marathi actor
instagram
Entertainment news
married life
instagram post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com