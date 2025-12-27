'कोण होतीस तू काय झालीस तू' मालिकेतील अभिनेत्री लवकरच लग्न करणार, होणाऱ्या नवऱ्यासोबतचा रोमॅन्टिक व्हिडिओ शेअर

Kon Hiti Tu Kay Jhali Tu actress Sakshi Mahajan to marry soon: मराठी कलाविश्वात सध्या सगळे सेलिब्रिटी लग्न करताना पहायला मिळताय. अनेक सेलिब्रिटींनी लग्नगाठ बांधत सुखी संसाराला सुरुवात केलीय. तर काही सेलिब्रिटींनी आपल्या प्रेमाची कबुली देत नात जगजाहीरही केलय. ज्ञानदा रामतीर्थकर, गायत्री दातार, रेवती लेले या अभिनेत्री लवकरच लग्न करणार आहे. त्यांनी पोस्ट करत त्यांच्या नात्याबद्दल चाहत्यांना माहिती दिली. दरम्यान अशातच आता एका टीव्ही विश्वातील अभिनेत्रीनं एक रोमॅंटिक व्हिडिओ शेअर करत नातं जग जाहीर केलय. .अभिनेत्री साक्षी महाजन ही लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. 'कोण हीतस तू काय झालीस तू' मालिकेत तिने विद्या नावाचं पात्र साकरते. साक्षीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने नात्याबाबत खुलासा केलाय. तिने एक व्हिडिओ शेअर करत होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहराही दाखवला आहे. 'next chapter'असं म्हणत तिने दोघांचा एक रोमॅंटिक व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केला. .गेल्या अनेक दिवसापासून साक्षी आणि अथर्व कर्वे लग्न करणार असल्याचं बोललं जात होतं. आता त्यात साक्षीने व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना सुखद धक्का दिलाय. दोघांच्या लग्नाची ही बातमी समोर येताच चाहत्यांनी त्याच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. अनेकांना कमेंट्स घरत दोघांच्या व्हिडिओचंही कौतूक केलय. सध्या दोघेही विविध प्रोजक्टमध्ये काम करताय. .अभिनेता अथर्व कर्वे हा हिंदीसह मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता आहे. त्याने बालगधर्व, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासारख्या मालिकांमध्ये काम केलं होतं. अथर्व आणि साक्षी गेल्या काही दिवसापासून एकमेकांना डेट करत होते. त्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. .धुरंधरने कोरलं इतिहासात नाव! 22 दिवसात 1000 कोटींची कमाई, सगळेच रेकॉर्ड तोडले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.