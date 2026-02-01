‘क्रांतिज्योती विद्यालय...’च्या यशानंतर ‘मराठी शाळा योजना’ची सुरुवात

Marathi Entertainment News : मराठी शाळांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्रभावीपणे मांडणारा ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’ हा चित्रपट सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेला आहे. प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या चार आठवड्यांत या चित्रपटाने २४.०३ कोटींची कमाई करत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. सर्व वयोगटांतील प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून अनेक ठिकाणी चित्रपटाचे प्रयोग हाऊसफुल्ल ठरत आहेत. . या यशाच्या पार्श्वभूमीवर चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आता मराठी शाळांसाठी एक विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. ‘मराठी शाळा योजना’ असे या उपक्रमाचे नाव असून, त्याअंतर्गत मराठी माध्यमाच्या शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी सवलतीच्या दरात विशेष चित्रपट शो आयोजित केले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमाची ओळख, त्याची संस्कृती आणि शाळेशी असलेले भावनिक नाते अधिक दृढ व्हावे, हा या उपक्रमामागचा उद्देश आहे. .या योजनेंतर्गत अनेक मराठी शाळा, माजी विद्यार्थी संघटना आणि सेवाभावी संस्था पुढाकार घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सवलतीच्या तिकिटांमुळे अधिकाधिक शाळांपर्यंत हा चित्रपट पोहोचण्यास मदत होत आहे. याबाबत दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी मत मांडलं.. या उपक्रमाबाबत दिग्दर्शक हेमंत ढोमे म्हणाला, “प्रेक्षकांनी दिलेले प्रेम आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेच, पण मराठी शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षक या चित्रपटाशी स्वतःला जोडताना पाहणे हे अधिक समाधान देणारे आहे.”.या चित्रपटात सचिन खेडेकर मुख्याध्यापकाच्या भूमिकेत दिसत असून, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे, पुष्कराज चिरपुटकर, निर्मिती सावंत आणि प्राजक्ता कोळी अशी कलाकारांची मोठी फळी आहे. हेमंत ढोमेने चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन केले असून, क्षिती जोग यांची निर्मिती आहे, तसेच विराज गवस, उर्फी काझमी आणि अजिंक्य ढमाळ सह-निर्माते आहेत..Video : सावळ्याची जणू सावलीमध्ये गुरु-शिष्यांमध्ये रंगणार संगीताची जुगलबंदी ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.