KRANTII REDKAR ON SACHIN PILGAONKAR’S TROLLING

'ते बोलतात त्यात तथ्यच असणार...' क्रांती रेडकर सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर संतापली, म्हणाली....'त्याचं खरंच वाईट..'

KRANTII REDKAR REACTS STRONGLY TO SACHIN PILGAONKAR’S TROLLING:ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांना सोशल मीडियावर सातत्याने ट्रोल केलं जात असताना मराठी अभिनेत्री क्रांती रेडकर त्यांच्याबाबत उघडपणे व्यक्त झाली आहे.
Krantii Redkar Reacts to Sachin Pilgaonkar Trolling : अभिनेता सचिन पिळगाव यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. त्यांनी त्यांच्या अभिनयातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे अनेक असे सिनेमे आहेत, जे आजही तितकेच आवडीनं पाहिले जातात. सोशल मीडियावर जेवढं कलाकरांचं कौतूक होतं तितकच त्यांच्यावर टीका देखील होते. सध्या सोशल मीडियावर कलाकरांना प्रचंड ट्रोल केलं जातं.

