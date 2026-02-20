क्रांतिज्योतीची पोरं पुन्हा सज्ज! ओटीटीवर 'या' दिवशी येतोय "क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम", पण पाहणार कुठे?

KRANTIJYOTI VIDYALAY MARATHI MADHYAM OTT RELEASE: या वर्षाच्या सुरुवातीला "क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम" हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आणि या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळाल. आता हा चित्रपट जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सज्ज झाला असून मराठी ZEE5 वर 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी या चित्रपटाचा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर होणार आहे..हेमंत ढोमे दिग्दर्शित या सिनेमातील शाळेतील आठवणी आणि शाळेसाठी लढणारी पोरंपहायला मिळणार आहे. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेण्याचा आनंद, जिद्द, शाश्वतता आणि सांस्कृतिक अभिमान यांचा गौरव या चित्रपटाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. . क्षिती जोग व विराज गवस, उर्फी काझमी आणि अजिंक्य धमाल यांची निर्मिती केलेला क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम हा संवेदनशील सामाजिक विषयावरील चित्रपट आहे. समकालीन आव्हानांना सामोरे जाताना आपली मुळे आणि ओळख जपणाऱ्या एका मराठी शाळेचा आणि या शाळेशी संबंधित माणसांचा भावनिक प्रवास या चित्रपटात प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. . "क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम" हा सिनेमा 27 फेब्रुवारी 2026 पासून मराठी ZEE5 वर पाहता येणार आहे. मराठी भाषा दिणाचं औचित्य साधून हा सिनेमा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा क्रांतिज्योतीची हुशार पोरं पुन्हा प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. .'माझा छळ करत अश्लिल...' नीना गुप्ता यांनी केला प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा खुलासा, म्हणाल्या... 'माझ्याबद्दल घाणेरड्या...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.