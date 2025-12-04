‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’ मधील पहिलं गाणं 'शाळा मराठी' सोशल मीडियावर प्रदर्शित

Premier

Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam Movie Song Out : क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम सिनेमाचं मराठी शाळा हे गाणं नुकतंच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आलं. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि गाण्याविषयी.
Marathi Entertainment News : मराठी माध्यमातील शाळांची संस्कारमूल्ये, त्या शाळांनी घडवलेली पिढी आणि शिक्षकांनी दिलेला अमूल्य वारसा ही सगळी शाळेची माया पुन्हा अनुभवायला मिळणार आहे ‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’ या चित्रपटातील नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘शाळा मराठी’ या धमाल गाण्यातून. काही दिवसांपूर्वी दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी 'क्रांतिज्योतीचे संगीत कारभारी' असे म्हणत ‘द फोल्क आख्यान’ च्या हर्ष-विजय आणि ईश्वर सोबत पाच दमदार गाणी चाहत्यांच्या भेटीला येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यातील पहिले ‘शाळा मराठी’ हे शाळेची आठवण जागं करणारे गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहे.

