महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालणारे ‘द फोक आख्यान’चे संगीतकार आता पहिल्यांदाच 'या' मराठी सिनेमाला देणार संगीत

Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam Marathi Movie : आगामी क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम सिनेमाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला. या सिनेमाच्या संगीताविषयी नुकतीच घोषणा करण्यात आली.
Marathi Entertainment News : शाळेच्या आठवणींना पुन्हा उजाळा देणाऱ्या ‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’ या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्याला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. याच उत्साहात भर घालत दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी आपल्या सोशल मीडियावर 'क्रांतिज्योतीचे संगीत कारभारी...' अशी एक खास पोस्ट शेअर करत चित्रपटाच्या संगीत टीमची घोषणा केली. हेमंत ढोमे यांच्या पोस्टनंतर आता चित्रपटाबद्दलची चर्चा आणखीच वाढली आहे.

