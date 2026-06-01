'कृष्णाईच्या लेकी'मध्ये 'हा' अभिनेता साकारणार नायक; 'सहकुटुंब सहपरिवार'मधील अभिनेत्रीचीही एंट्री; पाहा संपूर्ण कास्ट

“मुलगी ही ओझं नाही, तर घराचा आधार आहे” असं सांगणारी नवीकोरी मालिका ‘कृष्णाईच्या लेकी’ लवकरच झी मराठीवर सुरू होणार आहे. समाजाने घालून दिलेल्या चौकटी मोडून स्वतःचा मार्ग निर्माण करणाऱ्या एका आईची आणि तिच्या मुलींची ही प्रेरणादायी गोष्ट अनेकांना विचार करायला भाग पडेल अशी ही मालिका १५ जून पासून संध्याकाळी ७ वाजता छोट्या पडद्यावर सुरू होतेय. आता या मालिकेतील कलाकारांची नावं देखील समोर आलीयेत. .काय आहे कथा? ही कथा आहे कृष्णाईची, जी आयुष्यातील अनेक संकटांचा सामना करत आपल्या मुलींना योग्य संस्कार, शिक्षण आणि आत्मविश्वास देऊन घडवते. मुलीच जन्माला आल्यामुळे तिच्या पतीने दुसरे लग्न केले आणि समाजाकडून तसेच कुटुंबाकडून तिला सतत कमी लेखल गेले. मात्र या सर्व परिस्थितींमध्येही कृष्णाई कधीच खचत नाही. मुलगा नसल्यामुळे स्त्रीचे मूल्य कमी होत नाही, तर मुलीही मुलांइतक्याच सक्षम असतात, हा विश्वास ती आपल्या कृतीतून सिद्ध करते. मोठी मुलगी शारदा शांत, संयमी आणि आईप्रमाणे समजूतदार आहे. मधली गौरी बंडखोर स्वभावाची असून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धैर्य तिच्यात आहे. तर सौदामिनी ही स्वप्नाळू, महत्त्वाकांक्षी आणि करिअरकेंद्रित मुलगी आहे. .कोण आहेत कलाकार? या मालिकेत ज्येष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ कृष्णाईची भूमिका साकारत आहेत. त्यांच्यासोबत मालिकेत ट्वीकल यादव, 'अप्पी आमची कलेक्टर' मालिकेतील मुख्य नायक रोहित परशुराम, 'होणार सून मी या घरची' मधील सुरू मावशी म्हणजे स्मिता सरवदे, संजय कुलकर्णी, 'कोण होतीस तू, काय झालीस तू' फेम साक्षी गांधी, विठू माउली फेम एकता लब्दे या प्रतिभावान कलाकारांची दमदार फळी पाहायला मिळणार आहे. सामाजिक विषयांना स्पर्श करणारी ही कथा लेखक तेजेश घाटगे , यांनी लिहिली असून मालिकेचे दिग्दर्शन अनिकेत साने करणार आहेत. ओशन फिल्म ने या मालिकेची निर्मिती केली असून, संवेदनशील विषयांची प्रभावी मांडणी आणि वास्तवाशी जवळीक असलेले कथानक यामुळे ‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करेल..त्या फोटोमध्ये पूजा भट्ट खरंच न्यूड होती का? अखेर अभिनेत्रीने दिली कबुली; म्हणाली, 'मी खरंच इनरवेअर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.