'बॉडी शेपसाठी मला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं' कृति सेननचा खुलासा, म्हणाली...'‘मिमी’नं मला जे...'

1 कृति सेननने बॉलीवूडमध्ये बाहेरची म्हणून अनेक अडचणींचा सामना केला.2 'मिमी' चित्रपटासाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आणि ती चर्चेत आली.3 तिचे आगामी चित्रपट 'तेरे इश्क में' आणि 'कॉकटेल 2' प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत..Bollywood News: बॉलीवूड अभिनेत्री कृति सेनन आज हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने आतापर्यंत अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. परंतु तिला हे यश मिळवण्यासाठी खूप अडचणीचा सामना करावा लागला. कधी बॉडी शेमिंग तर कधी महिला कलाकार म्हणून विचित्र वागणून मिळाली असल्याचं तिने एका मुलाखतीत सांगितलं. .कृतिने सुरुवातीला इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. त्यानंतर तिने मॉडेलिंग करायला सुरुवात केला. त्यातच तिला चित्रपटसृष्टीत प्रवेश मिळाला. 2014 मध्ये टायगर श्रॉफसोबत 'हिरोपंती' या चित्रपटातून तिने बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं. हा चित्रपट हिट ठरला आणि कृतीची जगासमोर एक वेगळी ओळख निर्माण झाली. त्यानंतर तिने मिमी सारख्या अनेक यशस्वी चित्रपटांमधून तिने स्वतःचं स्थान निर्माण केलं..तिच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट ठरला 2021चा 'मिमी' हा चित्रपट. ज्यात कृतिने एका सरोगेट आईची भूमिका साकारली. या भूमिकेसाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आणि हा पुरस्कार तिने आलिया भट्टसोबत शेअर केला..अलीकडेच सीनन न्युज 18 ला दिलेल्या मुलाखतीतल कृतिने तिच्या करिअरच्या सुरुवातीचा संघर्षाच्या काळाबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. ती म्हणाली, 'आउटसाइडर असणं सोपं नाही. या इंडस्ट्रीत टिकायचं असेल तर प्रचंड मेहनत, जिद्द आणि संयम लागतो. कुठलाही शॉर्टकट नाही. जर तुम्ही फिल्मी कुटुंबातून आलेले नसाल, तर कुणीही सहज संधी देणार नाही.'.तिने पुढे सांगितलं की, 'अनेकदा मला लोकांनी बॉडी शेपवरुन टीका केली. कोणी म्हणेल तुम्ही खूप बारीक आहात, कोणी म्हणेल खूप जाड आहात किंवा उंची-शरीररचना योग्य नाही. लोक फक्त कमतरता दाखवतात, पण 'तू करू शकतोस' असं कुणी सांगत नाही. म्हणून स्वतःवर विश्वास ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. परंतु योग्य संधी मिळेपर्यंत काम करत राहणं गरजेचं आहे.' .दरम्यान कृती सेननबद्दल बोलायचं झालं तर नुकतीच ती नेटफ्लिक्सवरील थ्रिलर सिनेमा 'दो पत्ती'मध्ये पहायला मिळाली. आता तिचा 'तेरे इश्क में' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यात ती धनुषसोबत पहायला मिळणार आहे. तसंच तिचा दुसरा 'कॉकटेल 2' देखील 2026 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .FAQs.कृति सेननचं पहिलं बॉलिवूड डेब्यू कोणत्या चित्रपटातून झालं?२०१४ मध्ये टायगर श्रॉफसोबत 'हिरोपंती'मधून..कृति सेननला राष्ट्रीय पुरस्कार कोणत्या चित्रपटासाठी मिळाला?२०२१ मध्ये आलेल्या 'मिमी' या चित्रपटासाठी..कृति सेननने सुरुवातीला कोणतं शिक्षण घेतलं होतं?तिने इंजिनिअरिंग पूर्ण केलं होतं..कृति सेननच्या आगामी चित्रपटांची नावे कोणती?'तेरे इश्क में' (धनुषसोबत) आणि 'कॉकटेल 2' (2026).