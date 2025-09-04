Premier

'बॉडी शेपसाठी मला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं' कृति सेननचा खुलासा, म्हणाली...'‘मिमी’नं मला जे...'

Kriti Sanon Opens Up on Body Shaming, Struggles as an Outsider in Bollywood: बॉलीवूड अभिनेत्री कृति सेनन आज हिंदी सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक चर्चित आणि मानाच्या अभिनेत्रींमध्ये गणली जाते. पण तिचं हे यश सहज मिळालेलं नाही.
Summary

1 कृति सेननने बॉलीवूडमध्ये बाहेरची म्हणून अनेक अडचणींचा सामना केला.

2 ‘मिमी’ चित्रपटासाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आणि ती चर्चेत आली.

3 तिचे आगामी चित्रपट ‘तेरे इश्क में’ आणि ‘कॉकटेल 2’ प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत.

