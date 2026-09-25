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जिम बंद केलं, आठवड्यात साहित्य विकायचं होतं, दगडूशेठ मदतीला धावला... 'कृष्णाईच्या लेकी' अभिनेत्याने सांगितला अनुभव

ROHIT PARSHURAM ON GANPATI BAPPA: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेता रोहित परशुराम याने त्याला आलेला गणपती बाप्पाचा अनुभव सांगितलाय.
rohit parshuram

rohit parshuram

esakal

Payal Naik
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आज सगळ्यांचे लाडके गणपती बाप्पा आपला निरोप घेणार आहेत. त्यांच्या विसर्जनाला सगळ्यांचे डोळे पाणावणार आहेत. त्यानंतर वर्षभर भक्त त्यांची चातकासारखी वाट पाहत राहणार. गणपती बाप्पा अनेकांची संकट दुर करतो त्यामुळेच त्याला विघ्नहर्ता म्हणतात. असाच अनुभव झी मराठीच्या लोकप्रिय नायकाला देखील आला. हा नायक म्हणजे 'कृष्णाईच्या लेकी' मालिकेतील रोहित परशुराम. 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या रोहितने त्याला आलेला अनुभव सांगितलाय.

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