जिम बंद केलं, आठवड्यात साहित्य विकायचं होतं, दगडूशेठ मदतीला धावला... 'कृष्णाईच्या लेकी' अभिनेत्याने सांगितला अनुभव

आज सगळ्यांचे लाडके गणपती बाप्पा आपला निरोप घेणार आहेत. त्यांच्या विसर्जनाला सगळ्यांचे डोळे पाणावणार आहेत. त्यानंतर वर्षभर भक्त त्यांची चातकासारखी वाट पाहत राहणार. गणपती बाप्पा अनेकांची संकट दुर करतो त्यामुळेच त्याला विघ्नहर्ता म्हणतात. असाच अनुभव झी मराठीच्या लोकप्रिय नायकाला देखील आला. हा नायक म्हणजे 'कृष्णाईच्या लेकी' मालिकेतील रोहित परशुराम. 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या रोहितने त्याला आलेला अनुभव सांगितलाय. .रोहितने त्याचा अनुभव सांगत म्हंटल,'माझी मुलगी रुई आता तीन वर्षांची झाली आहे आणि तिला हळुहळू सगळं कळायला लागलंय. यावर्षी तिने घरी एका कार्डबोर्डवर क्ले, फुलं आणि वेगवेगळ्या गोष्टी चिकटवून बाप्पाचं डेकोरेशन १५ दिवस आधीच केलं होतं. बाप्पा येणार आहेत आणि त्यांच्यासमोर मला डेकोरेशन ठेवायचं आहे, असं तिने ठरवलं होतं. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी माझे सख्खे काका वारले. त्यामुळे यावेळी आमच्या बाप्पाचा उत्सव फार मोठा नसेल, पण आम्ही हा सण छान आणि मनापासून साजरा करणार आहोत. आमचा गणपती वर्षानुवर्षे भोरला येतो. तिथे माझे आई-वडील असतात. मी, माझं कुटुंब आणि माझ्या दादाचं कुटुंब असे सगळेजण मिळून आम्ही गणेशोत्सव साजरा करतो.'.तो पुढे म्हणाला, 'दगडूशेठ गणपती आणि माझं खूप खास नातं आहे, असं मी म्हणेन; कारण मला त्याचा तसा अनुभवही आला आहे. २०१९ च्या मार्चमध्ये मी पुण्यातील माझी जिम बंद करून पूर्ण लक्ष अभिनयाकडे द्यायचं असं ठरवलं. त्यावेळी मला जिमची जागा एका आठवड्यात रिकामी करून द्यायची होती. जिममध्ये जवळपास ५-६ लाख रुपयांचं साहित्य होतं. ते सगळं साहित्य मला विकून टाकायचं होतं, कारण ते तिथून काढून दुसरीकडे ठेवणं शक्य नव्हतं. भोरला पाठवायचं म्हटलं असतं, तरी खूप खर्च झाला असता. मी त्यासाठी जाहिरातही टाकली होती आणि माझं ॲग्रीमेंटही संपलेलं होतं. जागेच्या मालकाशी माझं चांगलं नातं होतं, तेही मला सांभाळायचं होतं. सगळं एकदम अडचणीचं झालं होतं. त्यात अभिनय करायचा हे ठरवलं असल्याने मला मुंबईला सुद्धा यायचं होतं. एकंदर काहीच मार्ग सुचत नव्हता.'.रोहित म्हणाला, 'पुण्यात असताना मी दर मंगळवारी किंवा जमेल तसं दगडूशेठ बाप्पाच्या दर्शनाला जायचो. त्यावेळी पूजाने मला सुचवलं की, ‘एकदा फक्त बाप्पाला सांगून बघ. फक्त दर्शन घेऊन ये.’ मी तिचं ऐकलं. दर्शन घेतलं आणि चौकात बसलो. बाप्पाकडे बघताना अचानक माझ्या डोळ्यात पाणी आलं आणि मी बाप्पाकडे एकच गोष्ट मागितली, ‘मला यातून बाहेर काढ.’ त्यानंतर चक्क चौथ्या दिवशी माझं जिमचं सगळं साहित्य विकलं गेलं. त्या तीन-चार दिवसांत जणू चमत्कारच झाला, असं मी म्हणेन. माझ्याच जिमचा एक विद्यार्थी होता. तो सासवडला जिम सुरू करणार होता आणि त्यानेच माझ्याकडून सगळं साहित्य विकत घेतलं. त्यानंतरच्या मंगळवारी मी पुन्हा बाप्पाचं दर्शन घेतलं आणि बाप्पाचे खूप खूप आभार मानले.' .'धाकट्या सुनबाई' मध्ये दिसणार लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर; कोण आहे ती? 'अशी' आहे झी मराठीच्या नव्या मालिकेची कथा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.