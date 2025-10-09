Premier

आईचं महत्त्व सिद्ध करण्यासाठी ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मालिकेचा नवीन उपक्रम; सोशल मीडियावर #NotJustMoms होतोय ट्रेंड

Kyonki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi New Campaign For Moms : ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मालिकेने पालकत्व आणि आईचे महत्त्व बिंबवण्यासाठी नवे अभियान राबवले आहे.
Entertainment News : टेलिव्हिजनच्या क्षेत्रात सांस्कृतिक संदर्भ आणि मनोरंजन यांचे मिश्रण करणाऱ्या कल्पना सादर करण्यात स्टार प्लसने लक्षणीय भूमिका बजावली आहे. जनमानसावर मोठा प्रभाव टाकणारी अशीच एक मालिका आहे, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’. अनेक वर्षांनी ही मालिका टेलिव्हिजनवर परतली आहे आणि समकालीन सामाजिक समस्यांना संबोधित करून परिवर्तनास चालना देण्याचा वारसा चालू ठेवून पुन्हा आपली संबद्धता सिद्ध करत आहे.

