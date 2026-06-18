'लगान' फेम मराठी अभिनेत्रीने वयाच्या ६०व्या वर्षी फेसबुक फ्रेंडसोबत बांधली लग्नगाठ; म्हणते- फक्त ७५ दिवसात...

'लगान', 'जोधा अकबर' यांसारख्या चित्रपट आणि मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री सुहासिनी मुळ्ये यांनी वयाच्या ६० व्या वर्षी लग्नगाठ बांधली होती. त्या तब्बल ६० वर्ष एकट्याने आयुष्य जगल्या. मात्र अखेर ६० व्या वर्षी त्यांना चक्क फेसबुकवर आपला लाईफ पार्टनर भेटला. गेली १५ वर्ष त्या सुखाने संसार करतायत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या लग्नाबद्दल सांगितलं आहे. सुहाना सफरला दिलेल्या मुलाखतीत सुहासिनी म्हणाल्या की फेसबुकवर ओळख झाल्यानंतर चक्क ७५ दिवसात त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. .सुलेखा तळवलकर यांच्याशी बोलताना सुहासिनी म्हणाल्या, 'मी ६०व्या वर्षी पहिल्यांदा लग्न केलं. त्याआधी मला योग्य जोडीदार मिळाला नाही. माझे पती एक नामांकित शास्त्रज्ञ आहेत. ते विज्ञानाबद्दल बोलतात तेव्हा मला त्यातील काहीच समजत नाही, पण ते खूप चांगले आणि माणुसकी जपणारे व्यक्ती आहेत. मी अतुल यांचं प्रोफाइल पाहिलं आणि मनात विचार आला, ‘अरे, शास्त्रज्ञसुद्धा फेसबुकवर असतात?’ ते त्या वेळी लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर (LHC) प्रकल्पावर काम करत होते. मला विज्ञानाची नेहमीच आवड असल्याने मी त्यांना मेसेज करून विचारलं, ‘एलएचसी म्हणजे नेमकं काय?' त्यानंतर आमच्यात बोलणं सुरू झालं. .सुहासिनी पुढे म्हणाल्या, “त्यांनी मला कधीही थेट लग्नासाठी विचारलं नाही, पण त्यांचे संकेत मात्र स्पष्ट होते. जेव्हा मला समजलं की ते जोडीदाराच्या शोधात आहेत, तेव्हा मी स्वतःशीच हसले. माझ्या मनात आलं, जी योग्य व्यक्ती मला ६० वर्षांत सापडली नाही, ती आता अचानक कशी काय सापडणार? जेव्हा अतुल यांनी माझा नंबर मागितला, तेव्हा मी त्यांना सांगितलं, चांगल्या मुली अनोळखी व्यक्तींना आपला फोन नंबर देत नाहीत. इंटरनेटवर प्रश्न तुम्ही कोणाला भेटता याचा नसतो, तर नेमकं कशाला सामोरं जाता याचा असतो. लोक अनेकदा खोट्या प्रोफाइल तयार करत असतात. मी त्यांच्या फेसबुकवरील फोटोची आणि ते ज्या संस्थेत काम करत होते, तेथील माहितीची पडताळणी केली. सर्व काही जुळून आलं.'.सुहासिनी यांनी सांगितलं की ६० व्या वर्षी लग्न केल्याने माझी आई खूप आनंदी होती. मात्र लोकांनी खूप टीका केली. जेव्हा तुम्ही सेलिब्रिटी असता, तेव्हा लोकांना वाटतं की तुमच्या प्रत्येक निर्णयावर मत व्यक्त करण्याचा आणि त्याचा न्यायनिवाडा करण्याचा त्यांना अधिकार आहे.' ७५ वर्षीय सुहासिनी यांनी अतुल गुर्टू यांच्याहसी लग्न केलं होतं आता ते दोघेही सुखाचं आयुष्य जगात आहेत. .पैसे मिळाले तर पुन्हा बैलासमोर नाचशील का? क्षणाचाही विचार न करता गौतमी पाटीलने दिलं उत्तर, म्हणते- भाई... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.