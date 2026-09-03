काव्यार्थचं बाळ पाहिलत का? ‘फर्स्ट लूक’ समोर; ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ मालिकेचा प्रोमो पाहून चाहते म्हणाले...

मुळशी पॅटर्नमुळे मुलांना नोकरी मिळेना, लग्नही जुळेना? मुळशीकरांचा संताप; चित्रपटाचं नाव बदलण्याची मागणीKAVYA PARTH BABY FIRST LOOK: स्टार प्रवाहवरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत अनेक ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेतील जीवा-नंदिनी आणि काव्या-पार्थची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतेय. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी नंदिनीच्या खोट्या गरोदरपणाचं सत्य सगळ्यांसमोर आलेलं दाखवण्यात आलं होतं. त्यानंतर काव्याच्या डिलिव्हरीत आलेलं विघ्न आणि नंदिनीनं स्वत: केलेली डिलिव्हरी या ट्वीस्टमुळे प्रेक्षकांना मालिकेच्या आगामी भागाची उत्सुकता लागलीय. .दरम्यान अशातच स्टार प्रवाहने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेचा प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये 'काव्यार्था'च्या बाळाची झलक दाखवण्यात आलीय. काव्या आणि पार्थ जेव्हा बाळाला घेऊन घरी येतात, तेव्हा बाळाचा अगदी थाटामाटात स्वागत होतं. त्यानंतर घरात पाऊल टाकताना 'लक्ष्मी घरी आली' म्हणत बाळाचा चेहरा दाखवण्यात आलाय. .मालिकेच्या आगामी भागात काव्यार्थच्या बाळाचा ‘फर्स्ट लूक’ दाखवण्यात येणार आहे. बाळाच्या आगमनामुळे कथानकाला नवी दिशा मिळणार असून, काव्यार्थच्या आयुष्यातही अनेक बदल घडताना पाहायला मिळतील. त्यामुळे चाहत्यांना आता पुढे काव्यार्थच्या आयुष्यात कोणते नवे ट्विस्ट येणार? याची उत्सुकता आता प्रेक्षकांना लागली आहे..काव्यार्थच्या बाळाचा हा खास ‘फर्स्ट लूक’ शनिवार, 5 सप्टेंबर रोजी दुपारी 1.30 वाजता स्टार प्रवाहवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे चाहते आता आगामी भागाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अनेकांनी प्रोमोवर कमेंट्स करत बाळाचं कौतूक केलय. तसंच काव्यार्थाबद्दल असलेलं प्रेम व्यक्त केलय. .मुळशी पॅटर्नमुळे मुलांना नोकरी मिळेना, लग्नही जुळेना? मुळशीकरांचा संताप; चित्रपटाचं नाव बदलण्याची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.