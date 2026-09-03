Premier

काव्यार्थचं बाळ पाहिलत का? ‘फर्स्ट लूक’ समोर; ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ मालिकेचा प्रोमो पाहून चाहते म्हणाले...

LAGNA NANTAR HOILACH PREM BABY FIRST LOOK: काव्या-पार्थच्या बाळाचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. ‘लक्ष्मी घरी आली’ म्हणत बाळाचं स्वागत; जाणून घ्या आगामी भागातील खास ट्विस्ट.
LAGNA NANTAR HOILACH PREM

LAGNA NANTAR HOILACH PREM BABY FIRST LOOK

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

मुळशी पॅटर्नमुळे मुलांना नोकरी मिळेना, लग्नही जुळेना? मुळशीकरांचा संताप; चित्रपटाचं नाव बदलण्याची मागणीKAVYA PARTH BABY FIRST LOOK: स्टार प्रवाहवरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत अनेक ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेतील जीवा-नंदिनी आणि काव्या-पार्थची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतेय. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी नंदिनीच्या खोट्या गरोदरपणाचं सत्य सगळ्यांसमोर आलेलं दाखवण्यात आलं होतं. त्यानंतर काव्याच्या डिलिव्हरीत आलेलं विघ्न आणि नंदिनीनं स्वत: केलेली डिलिव्हरी या ट्वीस्टमुळे प्रेक्षकांना मालिकेच्या आगामी भागाची उत्सुकता लागलीय.

Loading content, please wait...
viral
star pravah
New Baby
star pravah serial
lagnanatar hoilach prem
Marathi News Esakal
www.esakal.com