"पहिल्यांदा असा धीट पेशंट पाहिला" लग्नानंतर होईलच प्रेम फेम अभिनेत्रीने सांगितला कॅन्सर ऑपरेशनचा अनुभव

Marathi News : कॅन्सर हा सध्याच्या पिढीतील सगळ्यात भयंकर रोग म्हणावा लागेल. आज भारतात कॅन्सर रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. अनेक कलाकारांनीही या रोगाचा सामना करत यावर यशस्वी मात केलीये तर काहींनी या जगाचा निरोप या रोगाशी झुंजत केला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत एका मराठी अभिनेत्रीने कॅन्सरविषयीचा तिचा अनुभव शेअर केला. .या अभिनेत्री आहेत संयोगिता भावे. सध्या त्या प्रेक्षकांमध्ये वसू आत्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत. स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत त्या जीवा आणि पार्थच्या आत्याची, रम्याच्या आईची निगेटिव्ह भूमिका साकारत आहे. ही भूमिका प्रेक्षकांना खूप आवडतेय. .संयोगिता यांनी नुकतीच फन बँटर अँड टू मोर या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांचा हा संपूर्ण प्रवास सांगितला. या रोगाशी त्यांनी कसा निर्धाराने सामना केला तेही त्यांनी सांगितलं. .त्या म्हणाल्या की, "मार्च 2018 ला मला एक छोटीशी गाठ लागली होती. मी चेक केलं होतं कारण माझ्या आईला ब्रेस्ट कॅन्सर होता. त्यामुळे मला माहित होतं की होऊ शकतो. कारण तो अनुवांशिक असतो. कधीकधी एक पिढी सोडून पुढच्या पिढीला होतो. मी जेव्हा आईबरोबर तिच्या सोनोग्राफीला जायचे कारण एक ऑपरेश झाल्यानंतर तिचे दुसऱ्यावर उपचार सुरु होते.फक्त चेकअप सुरु होते त्यावेळी मी तिच्याबरोबर गेले होते. तेव्हा तिने डॉक्टरांना माझं पण चेकअप करायला सांगितलं होतं. तेव्हा त्यांना काहीतरी छोटीशी गाठ दिसली होती. पण ते म्हणाले ती नुसती गाठ आहे तू काळजी करू नकोस."."मार्चमध्ये मला थोडीशी तुरीच्या डाळीएवढी गाठ जाणवली. मी टेस्ट केली पण ती निगेटिव्ह आली. मला डॉक्टर म्हणाले होते की आपण काढून टाकू पण मी तेव्हा दुर्लक्ष केलं. पण ती इतकी झपाट्याने वाढली आणि मी स्वामिनी मालिका करत होते. तेव्हा सप्टेंबरच्या सुमारास मला काखेत सूज यायची आणि ताप यायचा. बरं ही कॅन्सरची लक्षण नाहीयेत. पण मला गाठी लागायला लागल्या होत्या आणि त्यांचा नंबर वाढतोय हे माझ्या लक्षात आलं. सो एकदा मी म्हटलं की आपण मेमोग्राम करून बघुयात. नोव्हेंबर मध्ये 2019 मध्ये मी टेस्ट केली. तेव्हा डॉक्टर मला खूप ओरडले की पूर्ण क्लस्टर आहे. पूर्ण शरीरभर पसरलं असेल तुम्ही झोपा मी पोटाची सोनोग्राफी करतो."."मी त्यांना नाही म्हटलं. मी म्हटलं एफएनसी टेस्ट करा. त्यात गाठीचा एक तुकडा घेणं पॉझिटिव्ह आहे की नाही चेक करतात. हे सगळं टेस्ट करायला मी एकटी गेले होते. तर ते मला म्हणाले रिपोर्ट निगेटिव्ह येणार आहे मी तुम्हाला आताच सांगतो. मी म्हटलं बघू ना आपण. इतके निगेटिव्ह बोलणारे डॉक्टर मी पहिल्यांदा पहिले. सिनियर डॉक्टर होते. संध्याकाळी फोन आला रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आहे. मी फक्त सेकंदभर हलले होते. माझी मावशी माझ्यासोबत आली डॉक्टरांकडे. ते म्हणाले पोटाची सोनोग्राफी करतो तेव्हा आम्ही म्हणालो आम्ही कळवतो तुम्हाला आणि आम्ही निघालो. मी माझ्या मावसभावाला फोन केला. तो डॉक्टर आहे. त्याच्याशी बोलून मी सेकंड ओपिनियन घ्यायचं ठरवलं. "."आम्ही गेलो दुसऱ्या डॉक्टरांकडे. तर त्या म्हणाल्या की हे ना लिम्फ नोड्सची सूज वाटतेय. कॅन्सरचं लक्षण वाटत नाहीये. कॅन्सरच्या ज्या गाठी असतात ती तुझी पोझिशनच नाहीये. त्यांनी परत टेस्ट केली ती पण दुर्दैवाने पॉझिटिव्ह आली. मग आम्ही pet स्कॅन केला. त्याच्या रिझल्टमध्ये कॅन्सरचे सेल्स येलो दिसतात. रिपोर्टमध्ये फक्त माझ्या काखेत आणि ब्रेस्टजवळ यलो स्पॉट होते. मग डॉक्टर म्हणले ऑपरेशन करायचं. मग मी त्यांना मी माझ्या प्रोफेशनविषयी सांगितलं. तर ते म्हणाले प्रोस्थेटिक वापरा, पुढे जाऊन रिकन्स्ट्रक्ट करा. आता खूप उपाय आले आहेत. "."ऑपरेशनला गेले तेव्हा पण मी खूप छान होते. म्हणजे जेव्हा भूल द्यायला डॉक्टर आले तेव्हा ते मला समजावून सांगत होते. त्यांनी माझं सगळं काम बघितलेलं होतं. मी त्यांना म्हटलं तुम्हाला माझं काम बघायचंय ना मला लवकर बरं करा. ते म्हणाले असा पेशंटच नाही बघितला आतापर्यंत. मी श्रीराम जय राम जय जय रामचा जप सुरु केला मला कळलंही नाही माझं ऑपरेशन कधी झालं. मी रिकव्हरी रूममध्ये आले. मी शुद्धीवर यायला लागले तेव्हा माझी मावशी माझ्याकडे बघून हसत होती. नंतर तिने मला सांगितलं की भूल दिली होती तेव्हा मी सतत मी बरी आहे तुम्ही कसे आहेत ? इतकंच बडबडत होते. मी स्वतःला सांगितलं होतं की मला काहीच झालेलं नाहीये आणि मी यातून बाहेर आले." असं त्या पुढे म्हणाल्या.