नंदिनीच्या आवाजाला झालंय तरी काय? 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये मृणालचा आवाज डब केलाय? प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांचा प्रश्न

लोकप्रिय मराठी मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये सध्या नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. ही मालिका प्रेक्षकांचं मन जिंकतेय. मालिकेत काव्या आणि पार्थ यांची जोडी आता हळूहळू प्रेमाच्या ट्रॅकवर येताना दिसतेय. तर नंदिनी आणि जिवा यांनाही त्यांच्यातील प्रेमाची जावीं होतेय. अशातच मालिकेचा एक नवा प्रोमो समोर आलाय. ज्यात काव्या हॉस्पिटलमध्ये दिसतेय. या प्रोमोमध्ये नंदिनीचा आवाज अगदीच बदलला असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे प्रोमो पाहून आता नंदिनीच्या आवाजावर प्रेक्षक प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत. तिचा आवाज डब करण्यात आलाय का असा प्रश्न नेटकरी विचारत आहेत. .मालिकेत नुकताच काव्या आणि पार्थवर हल्ला झाला होता. ते दोघे फिरायला जात असताना रस्त्यात एका बाईला त्रास देणाऱ्या गुंडांना ते दोघे मदत करतात. मात्र ते गुंड यांच्यावरच हल्ला करतात. त्यात त्या गुंडांशी लढताना काव्याच्या डोक्याला मार लागतो. त्यानंतर पार्थ तिला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करतो. आता मालिकेचा पुढचा प्रोमो समोर आलाय. यात काव्या हॉस्पिटलच्या बेडवर झोपलेली आहे. पार्थ काव्याला म्हणतो मी तुम्हाला तुमच्या भूतकाळासोबत स्वीकारलंय. त्यावर नंदिनी विचारते तुम्ही पण आता तिच्यासोबत गेस्ट रूममध्ये राहणार का? त्यावर पार्थ म्हणतो, मी आता काव्याला काव्यार्थच्या रूममध्ये घेऊन जाणार आहे. .या प्रोमोमध्ये नंदिनीचा म्हणजे मृणालचा आवाज अगदीच वेगळा येतोय. हा आवाज तिचा नसल्याचं प्रेक्षक म्हणत आहेत. तिचा घसा बसला असण्याची शक्यता नेटकऱ्यांनी व्यक्त केली. मात्र घसा बसल्यावरही इतका वेगळा आवाज येत नाही त्यामुळे डबिंग केली आहे असं काही नेटकर्यांचं म्हणणं आहे. आता प्रेक्षक 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये पुढे काय घडणार हे पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.