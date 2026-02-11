Premier

नंदिनीच्या आवाजाला झालंय तरी काय? 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये मृणालचा आवाज डब केलाय? प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांचा प्रश्न

NANADINI VOICE GET CHANGED IN LAGNANATR HOILACH PREM: 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मधील नंदिनीचा आवाज अचानक बदलल्याने आता प्रेक्षक त्याबद्दल विचारणा करत आहेत.
Payal Naik
लोकप्रिय मराठी मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये सध्या नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. ही मालिका प्रेक्षकांचं मन जिंकतेय. मालिकेत काव्या आणि पार्थ यांची जोडी आता हळूहळू प्रेमाच्या ट्रॅकवर येताना दिसतेय. तर नंदिनी आणि जिवा यांनाही त्यांच्यातील प्रेमाची जावीं होतेय. अशातच मालिकेचा एक नवा प्रोमो समोर आलाय. ज्यात काव्या हॉस्पिटलमध्ये दिसतेय. या प्रोमोमध्ये नंदिनीचा आवाज अगदीच बदलला असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे प्रोमो पाहून आता नंदिनीच्या आवाजावर प्रेक्षक प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत. तिचा आवाज डब करण्यात आलाय का असा प्रश्न नेटकरी विचारत आहेत.

