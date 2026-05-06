‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’मध्ये नव्या अभिनेत्रीची दमदार एन्ट्री! तिच्या येण्याने पार्थ-काव्यामध्ये दुरावा येणार? मालिकेत मोठा ट्वीस्ट

LAGNANANTAR HOILACH PREM: KSHAMA DESHPANDE ENTERS THE SHOW: लग्नानंतर होईलच प्रेम ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. या मालिकेतील जीवा-नंदिनी, पार्थ-काव्या यांचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे. सध्या काव्या आणि नंदिनी दोघीही गरोदर असल्याचं मालिकेत पहायला मिळतय. त्यामुळे घरात सध्या दोघींचे सगळे लाड करताना पहायला मिळताय. परंतु रम्या आणि वसु आत्याच्या डोळ्यात दोघींची लाड होत असलेलं खुपतय. रम्या काव्याच्या बाळाला त्रास देण्यासाठी काही न काही प्रयत्न करतच असते. दरम्यान अशातच या मालिकेबाबत एक नवी अपडेट समोर आलीय. .सध्या मालिकांमध्ये नेहमीच नवनवे ट्विस्ट येताना पहायला मिळतात. कधी मालिकेत लीप येतं तर कधी मालिकेची नायिका बदलली जाते. परंतु लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेत आता नव्या अभिनेत्रीची एन्ट्री होणार आहे. सध्या मालिकेचं कथानक अधिकच रंजक होताना पहायला मिळतय. त्यामुळे आता मालिकेत नव्या अभिनेत्रीच्या येण्यानं काय बदल होतील हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेत येणाऱ्या नव्या अभिनेत्रीचं नाव आहे क्षमा देशपांडे. मालिकेत तिची भूमिका दिव्या देशपांडे म्हणून असणार आहे. ही दिव्या पार्थच्या ऑफिसमध्ये त्यांच्याबरोबर नोकरी करणार आहे. रम्याच्या जागी सिनिअर आर्किटेक्टमधून आता दिव्या काम सांभाळणार आहे. परंतु दिव्याच्या येण्यानं पार्थ-काव्याच्या संसारावर काय परिणाम होईल? दोघात दुरावा निर्माण होईल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .क्षमा देशपांडे ही यापूर्वी उदे गं अबे या मालिकेत पहायला मिळाली होती. तंसच तिने इंद्रायणी सिरिअरमध्ये सुद्धा काम केलं होतं. आता तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट करत लिहलं की, 'हाय... मी दिव्या देशपांडे, तुम्ही मला दिव्या म्हणू शकतात. कारण मी आजपासून एका नव्या भूमिकेत दिसणार आहे.' तिच्या या पोस्टवर अनेकांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय.