'राहायला जागा नाही, पैसे नाहीत' करिअरच्या सुरुवातीला राधिका आपटेला आलेला वाईट अनुभव, म्हणाली...'निर्मात्याने मला...'

Radhika Apte Debut Film Bad Experience: अभिनेत्री राधिका अपटे हिने तिच्या मराठीसह हिंदी कलाविश्वातही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. तिने मराठी, हिंदीसह विविध भाषांमध्ये काम केलय. आज राधिका एक यशस्वी अभिनेत्री म्हणून सगळ्यासमोर आहे. अशातच आता राधिकाने तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे. .राधिका आपटे आज एक संवेदनशील आणि बहुआयामी अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. मात्र या तिच्या अभिनयाच्या सुरुवातीचा काळ फार वाईट होता. जो तिने नुकताच उघड केला आहे. तिने चित्रपटसृष्टीत 'वाह! लाइफ हो तो ऐसी' या चित्रपटातून पदार्पण केलं, या चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडून तिला अत्यंत वाईट वागणूक मिळाल्याचा आरोप तिने केला. .ती म्हणाली, "या चित्रपटादरम्यान मला राहायला जागा दिली होती, ना मानधन आणि जेव्हा मी आणि माझ्या आईने निर्मात्यांना करारपत्राबाबत विचारलं तेव्हा निर्माते म्हणाले, की ऊर्मिला मातोंडकरने सुद्धा करारावर साइन केलं नाही तर तुला कशाला हवं आहे." या सगळ्या प्रकारामुळे ती मानसिकदृष्ट्या त्रस्त झाल्याचे तिने सांगितले; मात्र त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्याबद्दल तिने आदर व्यक्त केला आणि दोष केवळ निर्मात्यांचा असल्याचं सांगितलं. .राधिका हा अनुभव केवळ एका अभिनेत्रीची वैयक्तिक कहाणी नसून चित्रपटसृष्टीतील कामाच्या अटींवरही प्रकाश टाकणारा आहे. पदार्पणाच्या टप्प्यावर असलेल्या कलाकारांना कोणत्या असुरक्षित परिस्थितीला सामोरं जावं लागतं, याची जाणीव करून देणारा हा प्रसंग ठरला..'त्याने मला स्पर्श करत....' राधिका आपटेनं सांगितला भयानक अनुभव, म्हणाली...'मी त्या अभिनेत्याला ओळखत पण नव्हते आणि त्याने चक्क...'.