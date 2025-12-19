Premier

'राहायला जागा नाही, पैसे नाहीत' करिअरच्या सुरुवातीला राधिका आपटेला आलेला वाईट अनुभव, म्हणाली...'निर्मात्याने मला...'

Radhika Apte Reveals Shocking Treatment During Her Debut Film: मराठी व हिंदी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री राधिका आपटेने नुकताच तिच्या करिअरच्या सुरुवातीचा कटू अनुभव शेअर केला आहे.
Radhika Apte Reveals Shocking Treatment During Her Debut Film

Radhika Apte Reveals Shocking Treatment During Her Debut Film

Apurva Kulkarni
Radhika Apte Debut Film Bad Experience: अभिनेत्री राधिका अपटे हिने तिच्या मराठीसह हिंदी कलाविश्वातही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. तिने मराठी, हिंदीसह विविध भाषांमध्ये काम केलय. आज राधिका एक यशस्वी अभिनेत्री म्हणून सगळ्यासमोर आहे. अशातच आता राधिकाने तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे.

