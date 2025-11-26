ईशा केसकरने सांगितलं 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मालिका सोडण्याचं कारण, म्हणाली...'जीवापाड मेहनत करुनही जर...'

ISHA MUNTAL BREAKS SILENCE ON LEAVING LAKSHMICHHYA PAWALANI; लक्ष्मीच्या पावलांनी मालिकेत सध्या मोठा ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. मालिकेची मुख्य नायिका कला हिनेचं मालिका सोडल्यामुळे चाहते प्रचंड नाराज झाले आहे. दरम्यान आता लक्ष्मीच्या पावलांनी मालिकेत अभिनेत्री नक्षत्रा मेढेकरने मुख्य नायिका म्हणून एण्ट्री घेतली आहे. परंतु चाहत्यांना ईशाने मालिका का सोडली? हे अद्याप समजू शकलं नाही. दरम्यान अशातच तिने एक मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीमध्ये तिने मालिका सोडण्याचं कारण सांगितलय. .काही दिवसांपासून लक्ष्मींच्या पावलांनी मालिका नवनवे ट्विस्ट घेताना पहायला मिळत आहे. मालिकेत कलाचा अपघात झाल्याचं दाखवण्यात आलं. त्यानंतर ती जग सोडून गेल्याचं कथेत पहायला मिळालं. आता मालिकेत नवा अध्याय सुरु झालाय. मालिकेत आता सुकन्या या नव्या नायिकेचं आगमन झालय. परंतु मालिका का सोडली? याबद्दल सांगताना ईशाने तब्येतीचं कारण दिलं आहे. .ईशा मुंटालने मुलाखतीत बोलताना म्हणाली, 'सलग दोन वर्ष मी काम करतेय. जून महिन्यापासून माझ्या डोळ्याला एक फोड आला आहे. तरीही मी तशीच चित्रकरण करत होते. माझी आता दुखापत वाढल्याने डॉक्टरांनी मला विश्रांती घेण्यासाठी सांगितलं आहे. मी जर आता डोळ्यांना आराम दिला नाही. तर माझी डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करावी लागेल. मी 15 ते 20 दिवस सुर्यप्रकाशही पाहू शकणार नाही.' असं तिने मुलाखतीत सांगितलं. .तसंच पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'मी सगळ्याचा संपुर्ण विचार करुन निर्णय घेतला आहे. मी माझ्या आयोग्याची परिस्थिती गांभीर्यानं लक्षात घेत मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. मी दोन महिन्यापूर्वीच मालिका सोडणार असल्याचं माझ्या टीमला सांगितलं होतं' असं ईशा मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .काही महिन्यांपूर्वी ईशा मालिकेच्या काही भागात दिसली होती. तेव्हा तिची प्रकृती अत्यंत खराब होती. त्याबद्दल सांगताना ती म्हणाली की, 'काही दिवसापूर्वी देखील मला चिकन गुनिया आणि अन्नातून विषबाधा झाली होती. त्यामुळे मी रजेवर होते. त्यावेळी मला टीमने पुर्णपणे सांभाळून घेतलं. परंतु आता डोळ्याच्या दुखापत वाढत आहे. त्यात मी पुन्हा सुट्टी मागणं योग्य वाटत नव्हतं. त्यामुळे मी मालिकेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला' असं ती बोलताना म्हणाली. .संतोष जुवेकर लग्नबंधनात अडकणार? प्रेमाबद्दल बोलताना म्हणाला...'जिथं प्रेम तिथं अॅडजस्टमेंट...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.