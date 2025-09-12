अभिनेता ललित प्रभाकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतून ललितला नवी ओळख मिळाली. त्याने आदित्यच्या पात्रातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. अनेक मुलींना आपला लाईफ पार्टनर आदित्यसारखा हवा असा वाटू लागला. त्याच्या अभिनयाचे लाखो चाहते झाले. दरम्यान अशातच आता ललित आणि हृताचा आरपार चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या चित्रपटाच्या प्रमोशनवेळी ललितबद्दल एक गोष्ट हृताने सगळ्यांसोबत शेअर केलीय. .नुकतीच हृता दुर्गुळे आणि ललित प्रभाकर यांनी नवशक्तीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने अनेक वयक्तिक आयुष्यासह करिअरबद्दल गप्पा मारल्या. हृता आणि ललित यांचा वाढदिवस सुद्धा आजच असतो. त्यामुळे त्यांना याआधी कधी एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या होत्या का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी हृताने ललितच्या सवयीबद्दल सगळ्यांना सांगितलं. .हृता म्हणाली की, 'कोणाचा विश्वास बसणार नाही पण ललितकडे व्हॉट्सअॅप नाहीय. सिनेमा येण्याआधी आमचे एकमेकांना एवढेच मॅसेज आहेत की, 'हॅप्पी बर्थडे पार्टनर' आणि हॅप्पी बर्थडे पार्टनर' १२ सप्टेंबर २०२०, २०२१, २०२२ असे दरवर्षी फक्त ऐवढेच मॅसेज आहेत. आमच्यात आता जरा बरी मैत्री होतेय. .पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'या आधी आम्ही मित्र कधीच नव्हतो. दोघेही असेच आहोत. उगाच सहकालाकारांना मित्र म्हणणं आमच्या दोघांचाही स्वभाव नाही. परंतु आता तो माझा मित्र आहे. असं मी म्हणेल. आमच्या दोघात आता चांगली मैत्री झालेली आहे. ललित एकदम साधा सरळ मुलगा आहे.'.दरम्यान ललित प्रभाकर आणि हृता दुर्गुळे यांचा आरपार सिनेमा आजपासून म्हणजेच 12 सप्टेंबरपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. याच दिवशी बिना लग्नाची गोष्ट आणि दशावतार हा सिनेमाही प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. तर पुढच्या आठवड्यात कुर्ला टू वेंगुर्ला, आतली बातमी फुटली हे सिनेमे देखील रिलीज होणार आहे. त्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर कोणत्या चित्रपटाची जादू चालते हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..बापरे! अभिनेत्री करिश्माने धावत्या ट्रेनमधून मारली उडी! रुग्णालयात उपचार सुरू, पाठीला डोक्याला गंभीर दुखापत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.