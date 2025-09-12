Premier

Birthday Special: बाबो! ललित प्रभाकर आजही व्हॉस्टअ‍ॅप वापरत नाही! ऋता दुर्गुळेनं केला खुलासा... म्हणाली, 'आम्ही बोलताना...'

Hruta Durgule Reveals Lalit Prabhakar Doesn’t Use WhatsApp | Arpaar Movie Promotions: अभिनेता ललित प्रभाकर याचा आरपार सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान सिनेमाच्या प्रमोशनवेळी हृताने ललित व्हॉस्टअॅप वापरत नसल्याचा खुलासा केलेला आहे.
Apurva Kulkarni
अभिनेता ललित प्रभाकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतून ललितला नवी ओळख मिळाली. त्याने आदित्यच्या पात्रातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. अनेक मुलींना आपला लाईफ पार्टनर आदित्यसारखा हवा असा वाटू लागला. त्याच्या अभिनयाचे लाखो चाहते झाले. दरम्यान अशातच आता ललित आणि हृताचा आरपार चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या चित्रपटाच्या प्रमोशनवेळी ललितबद्दल एक गोष्ट हृताने सगळ्यांसोबत शेअर केलीय.

