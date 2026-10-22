वयाच्या ३९ व्या वर्षीही अविवाहित का आहे ललित प्रभाकर? सांगितलं लग्न न करण्याचं कारण, म्हणाला- मला...

मराठीसोबतच आता बॉलिवूडमध्येही आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणारा ललित प्रभाकर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आज. ललितने 'जुळून येति रेशीमगाठी' या मालिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यातील त्याचा आदित्य घराघरात गाजला. त्याच्या अभिनयाचंदेखील कौतुक झालं. त्यानंतर त्याने अनेक चित्रपटातूनही प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. नुकताच त्याचा प्रहार हा चित्रपट भेटीला आला. यात तो अजमल कसाबच्या भूमिकेत दिसला. त्याच्या या भूमिकेने त्याला बॉलिवूडमध्ये वेगळी ओळख मिळवून दिलीये. ललित आता ३९ वर्षाचा आहे. मात्र तो अजूनही सिंगल आहे. अनेक मुली त्याच्यावर फिदा असताना तो मात्र लग्न करायचं नाव घेत नाहीये. एका मुलाखतीत त्याने यामागचं कारण सांगितलं होतं. .ललित मराठीतला चॉकलेट बॉय आहे. त्याच्यावर अनेक मुली फिदा आहेत. मात्र पस्तिशी ओलांडली तरी ललित प्रभाकरने लग्न केलेलं नाही. आणि त्याला सध्या लग्न करायचंदेखील नाही. लग्नाबद्दल विचारणा करताच ललित म्हणाला, 'मेरी दुल्हन तो आजादी है...लग्न म्हणजे खूप जबाबदाऱ्या... मला असं वाटतं की सध्या मी त्या जबाबदाऱ्या घेण्यासाठी तयार नाही. कारण आता माझा फोकस वेगळा आहे. माझं काम वैगेरे या गोष्टी सध्या सुरू आहेत आणि मी त्या गोष्टी एन्जॉयही करतो आहे. ती जबाबदारी घेण्यासाठी मी तयार नसेन आणि मी लग्न केलं तर मग ते अन्याय केल्यासारखं होईल. मला माझ्यावर किंवा अन्य कोणावरही अन्याय करायचा नाहीये. म्हणून मला सध्या तरी लग्न करायचं नाही.' .ललितने दिलेलं कारण ऐकून सगळेच आश्चर्यचकीत झाले होते. ललितच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही फारशी कुणाला माहिती नाही. त्याची आई शिक्षिका असल्याचं सांगितलं जातं. तर त्याचे वडील प्राध्यापक होते. त्यांनी आयुष्यात खूप कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढलाय त्यामुळे ललित आई वडिलांना कधीही अंतर देत नाही. .‘या घरात तुझ्या कार्यासाठी येईन असं वाटलं नव्हतं…’ नाना पाटेकरांच्या पुतण्याची पोस्ट चर्चेत; फार्म हाऊसमधील फोटो व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.