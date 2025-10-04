Premier

तरूणाईला प्रेमाचा जादुई अनुभव देणारं ‘ये ना पुन्हा’ गाणं प्रदर्शित!

Premachi Goshta 2.0 Song Out : प्रेमाची गोष्ट 2.0 सिनेमातील नवीन रोमँटिक गाणं नुकतंच प्रेक्षकांच्या भेटीस आलं आहे. जाणून घेऊया या गाण्याविषयी.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंट प्रस्तुत ‘प्रेमाची गोष्ट २’ या चर्चेत असलेल्या चित्रपटाचा टीझर काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता आणि त्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. एका लव्हस्टोरीच्या अरेंज मॅरेजभोवती फिरणाऱ्या या चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असतानाच आता या चित्रपटातील पहिलं गोड, रोमँटिक गाणं ‘ये ना पुन्हा’ प्रदर्शित झालं आहे.

