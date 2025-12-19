Premier

सख्खी बहिणच झाली सवत! ललिता पवारच्या नवऱ्यानं बहिणीसोबतच थाटला संसार, एकाकी आयुष्यातच झाला शेवट

Lalita Pawar tragic personal life story: रामायणमधील मंथरा आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील दुष्ट सासू म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या ललिता पवार यांचा अभिनयाचा प्रवास जितका यशस्वी होता, तितकाच त्यांचा वैयक्तिक आयुष्याचा प्रवास वेदनांनी भरलेला होता.
Lalita Pawar’s Tragic Life

lalita pawar

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Lalita Pawar’s Tragic Life: भारतीय सिनेसृष्टीतील दृष्ट सासू आणि रामायणमधील मंथरा म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या अभिनेत्री ललिता पवार यांचा अभिनयाचा प्रवास खुप मोठा आणि वैविध्यपूर्ण होता. त्यांनी हिंदी, मराठी, गुजराती चित्रपटांमध्ये ७०० पेक्षा जास्त सिनेमामध्ये काम केलय. अभिनयात ७० वर्षांच्या करिअरसाठी त्यांचं नाव गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवलं गेलं. त्यांना अनाडी सिनेमातील कामासाठी फिल्मफेअर पुरस्कारही देण्यात आला.

Loading content, please wait...
bollywood
marathi
Marathi Actress
actress
marathi celebrities
wife and husband
lalita pawar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com