सख्खी बहिणच झाली सवत! ललिता पवारच्या नवऱ्यानं बहिणीसोबतच थाटला संसार, एकाकी आयुष्यातच झाला शेवट

Lalita Pawar's Tragic Life: भारतीय सिनेसृष्टीतील दृष्ट सासू आणि रामायणमधील मंथरा म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या अभिनेत्री ललिता पवार यांचा अभिनयाचा प्रवास खुप मोठा आणि वैविध्यपूर्ण होता. त्यांनी हिंदी, मराठी, गुजराती चित्रपटांमध्ये ७०० पेक्षा जास्त सिनेमामध्ये काम केलय. अभिनयात ७० वर्षांच्या करिअरसाठी त्यांचं नाव गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवलं गेलं. त्यांना अनाडी सिनेमातील कामासाठी फिल्मफेअर पुरस्कारही देण्यात आला. .सख्ख्या बहिणीचं आणि नवऱ्याचं अफेअरललिता पवार अभिनयासह वयक्तिक आयुष्यामुळे देखील चर्चेत राहिल्या. त्यांच वयक्तिक आयुष्य खूप कठीण होतं. ललिता पवार यांनी गणपतराव पवारांशी विवाह केला. त्यानंतर कालांतराने ललिता पवार यांची सख्खी बहिण आणि नवऱ्याचं अफेअर सुरु झालं. कालांतराने ललिता पवार यांच्या बहिनीने गणपतराव पवार यांच्यासोबत विवाह केला. त्यावेळी त्या पुर्णपणे खचून गेल्या होत्या. .त्यानंतर ललिता यांनी स्वत:ला सांभाळत फिल्म मेकर राजप्रकाश गुप्ता यांच्याशी विवाह केला. ते मुंबईतील अंबिका स्टुडिओचे निर्माते होते. त्या दोघांना जय नावाचा मुलगा झाला जो प्रोड्युसर होता. मंजिल सारख्या सिनेमामध्ये त्याने काम केलय. दरम्यान बॉलिवूडमध्ये ललिता पवार यांचा अभिनय आणि त्यांचं वैयक्तिक आयुष्याचा प्रवास आज देखील चर्चेचा विषय आहे. .एक कानाखाली आणि करिअर संपलंललिता पवारांचं करिअर जोर धरत होते. पंरतु 1942 मध्ये 'जंग ए आजादी' सिनेमाच्या शुटिंगवेळी एक घटना घडली, ज्यामुळे त्यांचं जीवन पुर्णपणे बदललं. एका सीनसाठी त्यांना सहकलाकार भगवान दादा यांची कानशिलात खायची होती. परंतु शुटिंगवेळी इतकी जोरात कानाखाली बसली की, ललिता पवार यांच्या कानातून रक्त येऊ लागलं. त्यांच्या डोळ्याजवळील नस फाटली. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. परंतु त्याचा एक भाग लकवाग्रस्त झाला.