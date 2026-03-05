'शुटिंग करताना अचानक मोठे स्फोट झाले अन्...' दुबईत अडकलेल्या लारा दत्तने सांगितला भंयकर प्रसंग, सत्य परिस्थिती सांगताना अश्रू अनावर

LARA DUTTA STUCK IN DUBAI AMID ISRAEL–IRAN CONFLICT: अमेरिका आणि इस्त्रायल यांनी इराणविरोधात जोरदार हल्ले केलेत. यात इराणने देखील इस्त्रायलच्या कतार, कुवेत, बहारिन यांच्या लष्कारी तळावर प्रतिहल्ला केलाय. दरम्यान यासगळ्या घटनेनंतर जगभरातील विमान कंपन्यांनी आशियातील विमानसेवा स्थगित केलीय. तसंच या परिस्थितीत दुबईची उड्डाणं सुद्धा रद्द करण्यात आलीत. ज्यामुळे अनेक भारतीय नागरिक परदेशात अडकले होते. यामध्ये काही सेलिब्रिटी सुद्धा अडकल्याची माहिती आहे. लारा दत्ता देखील दुबईत अडकली आहे. दरम्यान इन्स्टाग्रामवर तिने व्हिडिओ शेअर करत तिथल्या परिस्थितीबद्दल सांगितलं. यावेळी तिला अश्रू देखील अनावर झाले. .लारा दत्ताने व्हिडिओ शेअर करत सांगितलं की, 'मी आणि माझी मुलगी सायरा दुबईमध्ये आहोत. तिचा पती महेश भूपती हा कामानिमित्त वेगळ्या ठिकाणी आहे. जेव्हापासून इस्त्रायल आणि इराणमध्ये ही परिस्थिती सुरु झाली तेव्हापासून आम्ही दुबईत अडकलो आहे.'.पुढे बोलताना लारा म्हणाली की, '२८ फेब्रुवारी रोजी एका स्टुडिओचं शुटिंग करत होते. तेव्हा अचानक मोठा स्फोट होऊ लागला. आम्ही सगळे घाबरून बाहेर पळत आलो. तेव्हा आम्हाला आकाशात क्षेपणास्त्र उडताना पाहिली.'.पुढे बोलताना लारा दत्ता म्हणाली की, 'इथल्या सरकारने खुप छान काम केलय. आमची वेवस्थित काळजी घेतली जातेय. आम्हाला इथं सुरक्षित वाटतय. आम्ही कोणत्या ठिकाणचे नागरिक आहोत, याचा विचार न करता काळजी घेतली जातेय. खास करुन युएईमध्ये असणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं जातय.'.पुढे बोलताना लारा असंही म्हणाली की, 'भारतात परत येण्यासाठी विमान शोधत आहोत. परंतु कोणतही विमान मिळत नाहीय. या सगळ्या परिस्थितीमुळे मुलांना थोडी भिती वाटतेय, ती थोडी घाबरली आहे, म्हणून आम्ही भारतात परत येण्याच प्रयत्न करतोय. तसंच इथं डिलिव्हरी रायडर सुद्धा काम करताय. अन्नपाणी सगळं मागवता येतय. बाहेर इतकी वाईट परिस्थिती असताना ते हे काम करताय, त्यांचा आदर वाटतोय' यावेळी बोलताना लाराचे अश्रू सुद्धा अनावर झाले. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..बापरे! वर्षा उसगांवकरांची लाखो रुपयांची फसवणूक, पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, नक्की काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.