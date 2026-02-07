बड्या बॉलिवूड अभिनेत्यांना टक्कर देणारा कलाकार 30 वर्षं आहे बेपत्ता ; कोण आहे तो ?

Bollywood News : बॉलिवूड सिनेमांमधून अनेक उत्तम नट प्रेक्षकांच्या भेटीस आले. काहीजण सुपरस्टार झाले तर काहींनी सहाय्यक भूमिकांमध्येही उत्तम अभिनयाने स्वतःची छाप सोडली. पण यातील अनेक कलाकार काळाच्या ओघात प्रेक्षकांच्या नजरेपासून दूर गेले. आज जाणून घेऊया अशा कलाकाराविषयी जो गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळ बेपत्ता आहे..हे अभिनेते आहेत राज किरण. अनेक बॉलिवूड सिनेमांमध्ये सहाय्यक भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. पण एकाएकी ते इंडस्ट्रीमधून गायब झाले. काय घडलेलं नेमकं त्यांच्याबाबतीत जाणून घेऊया..राज किरण यांचं संपूर्ण नाव राज किरण माहतानी असं आहे. 1970 ते 1980 च्या दशकात त्यांनी अनेक बॉलिवूड सिनेमांमध्ये काम केलं. या काळात त्यांनी जवळपास 100 सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या. .राज यांनी रूपा नावाच्या स्त्रीशी लग्न केलं होतं. त्यांना रिशीका आणि मन्नत नावाच्या दोन मुली आहेत. राज यांची पत्नी आणि मुली कायमच बॉलिवूडच्या झगमगाटापासून दूर राहिल्या. अवॉर्ड शोजनाही त्यांचं कुटूंब फार कमीवेळा हजर असायचं. पण त्यांचं कौटूंबिक आयुष्य आनंदी होतं. .पण नव्वदीच्या दशकानंतर हे चित्र बदललं. राज किरण यांना करिअरमध्ये सातत्याने अपयश मिळू लागलं. यामुळे ते डिप्रेशनमध्ये गेले. याचा परिणाम त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यावर झाला. त्यानंतर अचानक एके दिवशी ते बेपत्ता झाले. .त्यानंतर काही वर्षांनी अशी बातमी समोर आली की, राज किरण अमेरिकामधील अटलांटा शहरातील एका मानसिक रुग्णांच्या इस्पितळात दाखल आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. तर त्यांच्या पत्नीने अनेक वर्षं पतीचा शोध घेतल्यानंतर दुसरं लग्न केलं आणि त्या दुसऱ्या नवऱ्याबरोबर आयुष्य जगत आहेत. .पण 2011 मध्ये धक्कादायक बातमी समोर आली. राज आणि रूपा यांची मुलगी रिषिका हिने सोशल मीडियावर खुलासा केला की, राज यांच्यावर अमेरिकेत उपचार सुरु असल्याच्या बातम्या खोट्या आहेत. ते अजूनही राज यांचा शोध घेत आहेत. सोशल मीडियावरील ती पोस्टमध्ये म्हणाली होती की,"ते अटलांटामध्ये नाहीत. आम्ही आठ वर्षांहून अधिक काळ त्यांना शोधत आहोत. आम्ही न्यू यॉर्क पोलिसांना यात सामील केले आहे आणि त्यांना शोधण्यासाठी खाजगी गुप्तहेरांना कामावर ठेवले आहे. पण ते सापडले नाहीत. ते सर्वात प्रेमळ पिता होते. हो, ते गायब होण्यापूर्वी त्यांना थोडा मानसिक आजार होता. आम्हाला स्वतःहून हे हाताळायचे होते, पण त्या खोट्या बातम्यांमुळे मला उघडपणे बाहेर यावे लागले. मला वाटते की हा माझ्या आईवर पूर्णपणे अन्याय आहे.".1994 पासून राज किरण गायब असल्याचं म्हटलं जात आहे. अगदी दिवंगत ऋषी कपूर यांनीही राज किरण यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तर सलमानची एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अलीनेही त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण राज किरण यांचा अद्याप शोध लागला नाहीये..Bhaucha Dhakka Week 4 : "तुला बरबाद करेन" धमकी देणाऱ्या रुचिताला दीपालीचं रितेशसमोर चॅलेंज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.