तमाशाची व्याख्या सांगणाऱ्या ‘झिंग’ चित्रपटाचा टिझर प्रेक्षकांच्या भेटीस; 'या' तारखेला होणार रिलीज

'झिंग' चित्रपटाचा टिझर प्रदर्शित झाला असून, त्यामध्ये "तमाशा म्हणजे काय?" या प्रश्नाला प्रभावी उत्तर देत तमाशाचा सार मांडला आहे.टिझरमध्ये चरचरीत लावणी, ढोलकीची थाप आणि नृत्य करणाऱ्या नटरंगिणींचं अप्रतिम दर्शन घडतं.पोस्टरनंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता आधीच वाढली होती, आता टिझरने ती उत्सुकता आणखी शिगेला पोहोचवली आहे..Marathi Entertainment News : "तमाशा म्हणजे काय?, तर तमाशा हा विविध रंगांनी, ढंगांनी, रसांनी नटलेला असतो. तमाशा म्हणजे चरचरीत लावणी, ढोलकीची थाप आणि पायात घुंगरू घालून सादर करणारी नटरंगी नार…!"हे शब्द कानावर पडले आणि प्रेक्षकांच्या भुवया आपोआप उंचावल्या. तमाशा म्हणजे नेमकं काय, याचं इतकं सुंदर वर्णन करणारा 'झिंग' चित्रपटाचा टिझर समोर आला आहे आणि काही तासांतच तुफान व्हायरल झाला आहे..या चित्रपटाच्या पोस्टरनंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता खूप वाढली होतीच, पण आता टिझरने त्या उत्सुकतेला नवा उंचीला नेवून ठेवलंय. "तमाशा म्हणजे काय?" या एका प्रश्नातून सुरू होणारा टिझर, प्रेक्षकांना थेट तमाशाच्या फडा समोर नेऊन सोडतो..ढोलकी, मृदूंग, टाळ, तुणतुणं, वग आणि त्यातली हसवणारी, रडवणारी, थिरकवणारी मजा हे सगळं टिझरमधून जिवंत झालंय. तमाशाच्या या रंगतदार वर्णनातून गावातल्या उनाड, स्वप्नाळू किसनाची कथा पुढे सरकते. वडिलांचं अपूर्ण स्वप्न – तमाशाचा फड उभारण्याचं आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो कसा झगडतो, हे पाहण्याची उत्सुकता प्रेक्षकांच्या मनात सुरू आहे..विशेष म्हणजे 'झिंग' मध्ये काम करणारे सर्व कलाकार नवोदित असूनही, त्यांच्या अभिनयाची झलक टिझरमध्ये प्रेक्षकांना भावणारी आहे. गाण्याच्या काही ओळी टिझरमध्ये डोकावल्या आहेत, आणि आता प्रेक्षक संपूर्ण गाण्यावर थिरकण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..'ड्रीम लालटन प्रोडक्शन्स' आणि 'रेडब्रिक्स मोशन पिक्चर' प्रस्तुत, दिपक पेटकर आणि सौरभ किरणकुमार कुंभार निर्मित 'झिंग' हा चित्रपट दिग्दर्शक अमित वाल्मिक कोळी यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटाला पद्मनाभ गायकवाड यांचे संगीत लाभले असून, लावणी किंग म्हणून प्रसिद्ध असलेले आशिष पाटील यांनी नृत्यदिग्दर्शन केले आहे, प्रताप जोशी यांनी या चित्रपटाचं छायाचित्रण केलं आहे.".संगीत, नृत्य आणि भावनांची उधळण करणारी ही रंगतदार मैफल १९ सप्टेंबरपासून आपल्या जवळच्या सिनेमागृहात रंगणार आहे..